Marido queima a esposa após briga em celebração de Dia das Mães em Vila Velha

Uma mulher ficou ferida após o marido atear fogo em roupas e jogá-las contra ela na noite deste domingo (10), no bairro Paul, em Vila Velha. A vítima sofreu queimaduras na região do tórax e da mão esquerda. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a confusão começou durante um churrasco em comemoração ao Dia das Mães. Vizinhos relataram que o casal discutiu por ciúmes durante a confraternização.





Segundo testemunhas, o homem teria sido agredido por frequentadores da festa, e a discussão continuou quando o casal deixou o local em direção à residência onde mora. Durante o trajeto, o carro conduzido pelo suspeito colidiu em uma rotatória no bairro Paul e derrubou parte do muro de um imóvel pertencente à Prefeitura de Vila Velha.





Moradores afirmaram que o homem apresentava sinais de embriaguez e estava bastante alterado. Conforme relato da vítima à Polícia Militar, ao chegarem em casa, a discussão prosseguiu e o marido colocou fogo em algumas roupas, lançando o material em chamas contra ela.





Os vizinhos tentaram socorrer a mulher, mas foram impedidos porque o suspeito estava com uma faca. O resgate só foi possível após a chegada da Polícia Militar.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São Luiz, no bairro Ibes. Já o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.





A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão até a publicação desta matéria e que mais informações sobre os procedimentos adotados serão divulgadas após a conclusão das oitivas conduzidas pela Central de Teleflagrante.





* Com informações de Felipe Sena, da TV Gazeta.