Homem é baleado durante ataque a tiros em bar de Viana

Um homem foi baleado durante um ataque a tiros em um bar na madrugada deste domingo (10), em Viana. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas até o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi após a informação de que um homem havia dado entrada na unidade vítima de disparo de arma de fogo.
No local, os militares conversaram com a vítima, que relatou estar no estabelecimento quando um veículo passou efetuando disparos em direção ao bar. Após os tiros, os ocupantes do carro fugiram e seguiram em direção desconhecida. O homem foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde dele não foi informado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.