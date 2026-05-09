Ônibus é incendiado após confronto com a PM em bairro de Vila Velha

O comandante-geral da PM, coronel Riodo Lopes Rubim, informou que equipes da Força Tática faziam patrulhamento na região, apontada pela corporação como área de atuação de uma facção criminosa, quando houve um confronto.





Segundo ele, os policiais visualizaram suspeitos e, ao tentarem realizar a abordagem, houve reação armada. “Houve essa intenção de ataque aos policiais, e eles prontamente revidaram com apenas um único disparo, dentro da legalidade”, afirmou.





Ainda de acordo com a PM, um homem foi baleado durante a troca de tiros e morreu no local. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros. Ele foi identificado como Alexandre Ribeiro de Melo, vulgo "Zoio".



