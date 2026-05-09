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Grande Vitória

Ônibus é incendiado após confronto com a PM em bairro de Vila Velha

Polícia Militar informou que ocorrência em Cobi de Cima terminou com um homem morto e apreensão de arma de fogo

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 15:58

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

09 mai 2026 às 15:58

Um ônibus foi incendiado no início da tarde deste sábado (9), no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. Segundo relatos de moradores à equipe da TV Gazeta que esteve no local, homens entraram no coletivo e mandaram os passageiros descerem antes de atearem fogo no veículo.

Menino soltando pipa próximo ao ônibus incendiado em Vila Velha Fernando Madeira 

Segundo apuração da TV Gazeta, o incêndio aconteceu por volta das 13h. Moradores contaram que houve uma troca de tiros na região na noite de sexta-feira (8), e que o ataque ao ônibus teria relação com confrontos registrados no bairro.

Confronto armado

O comandante-geral da PM, coronel Riodo Lopes Rubim, informou que equipes da Força Tática faziam patrulhamento na região, apontada pela corporação como área de atuação de uma facção criminosa, quando houve um confronto.

Segundo ele, os policiais visualizaram suspeitos e, ao tentarem realizar a abordagem, houve reação armada. “Houve essa intenção de ataque aos policiais, e eles prontamente revidaram com apenas um único disparo, dentro da legalidade”, afirmou.

Ainda de acordo com a PM, um homem foi baleado durante a troca de tiros e morreu no local. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros. Ele foi identificado como Alexandre Ribeiro de Melo, vulgo "Zoio".

O coronel afirmou que o incêndio ao ônibus teria sido uma represália de criminosos ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) após a ação policial. Rubim esclareceu que o policiamento foi reforçado na região e que equipes especializadas seguem atuando no bairro. “A população pode ficar tranquila. Nós não vamos permitir isso.”
Falta de energia e linhas de ônibus
A concessionária EDP informou que foi acionada após o incêndio atingir a rede elétrica na região de Cobi de Cima. Segundo a empresa, equipes técnicas realizam reparos no local.
Por questão de segurança, quatro clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido até a conclusão do serviço.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que o funcionamento das linhas de ônibus segue sem alterações. 

Já a GVbus, empresa responsável pelo coletivo, informou que o ônibus seguia em direção ao Terminal de São Torquato quando foi interceptado. Segundo a empresa, os suspeitos obrigaram o motorista e os passageiros a desembarcarem e, em seguida, atearam fogo no veículo. 

Nenhum ocupante ficou ferido e o ônibus teve perda total. "A GVBus lamenta a depredação e a destruição de ônibus coletivos de forma criminosa e ressalta que esse ato somente traz prejuízos para o Sistema Transcol e para os moradores dos bairros em que os fatos ocorrem", afirmou.

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