Ônibus é incendiado após confronto com a PM em bairro de Vila Velha

Um ônibus foi incendiado no início da tarde deste sábado (9), no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. Segundo relatos de moradores à equipe da TV Gazeta que esteve no local, homens entraram no coletivo e mandaram os passageiros descerem antes de atearem fogo no veículo.
Segundo apuração da TV Gazeta, o incêndio aconteceu por volta das 13h. Moradores contaram que houve uma troca de tiros na região na noite de sexta-feira (8), e que o ataque ao ônibus teria relação com confrontos registrados no bairro.
Confronto armado