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Violência

Policial militar é perseguido por criminosos e reage a tiros em Viana

Publicado em

10 mai 2026 às 13:16
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil Crédito: Fernando Madeira

Um policial militar reagiu a tiros após ter o carro interceptado por dois homens armados em uma motocicleta na madrugada deste domingo (10), no bairro Vale do Sol, em Viana. Segundo a Polícia Militar, o agente trafegava pelo bairro em seu veículo particular quando percebeu uma tentativa de abordagem feita pela dupla. Ao notar a ação suspeita, ele acelerou o carro, mas passou a ser perseguido pelos criminosos.


Durante a perseguição, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo do policial, que foi atingido pelos tiros. O militar reagiu e revidou os disparos. Até o momento, não há informações se algum dos suspeitos foi baleado.


Após o ataque, o policial acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190). Equipes da PM realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Polícia

Homem é baleado durante ataque a tiros em bar de Viana

Publicado em 10/05/2026 às 13:16
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Homem foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Fernando Madeira

Um homem foi baleado durante um ataque a tiros em um bar na madrugada deste domingo (10), em Viana. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas até o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi após a informação de que um homem havia dado entrada na unidade vítima de disparo de arma de fogo.


No local, os militares conversaram com a vítima, que relatou estar no estabelecimento quando um veículo passou efetuando disparos em direção ao bar. Após os tiros, os ocupantes do carro fugiram e seguiram em direção desconhecida. O homem foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde dele não foi informado.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fogo

Incêndio atinge cafeteria e assusta moradores em Itaguaçu; veja vídeo

Publicado em 10/05/2026 às 13:09

Um incêndio atingiu uma cafeteria em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de sábado (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 18h. As chamas foram controladas pela corporação e ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com os militares, até o momento não houve solicitação de perícia para apurar as causas do incêndio.


O fogo assustou moradores e pessoas que passavam pela região. O proprietário de um comércio vizinho à cafeteria informou que o estabelecimento dele não foi atingido, mas afirmou que “o susto foi grande”.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Saúde

Idoso morre com suspeita de dengue em Ecoporanga; caso é investigado

Publicado em 10/05/2026 às 13:06
Nelcy Rufino de Jesus, 74 anos Arquivo familiar

Um idoso identificado como Nelcy Rufino de Jesus, de 74 anos, morreu com suspeita de dengue em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sábado (9). A morte foi confirmada pelo filho da vítima, que relatou que o pai apresentava hematomas pelo corpo e infecção na garganta. Na declaração de óbito, consta que a possível causa da morte pode ter sido consequência da doença.


O secretário municipal de Saúde de Ecoporanga, Michel Barth, informou que o teste rápido de dengue realizado por Nelcy teve resultado negativo. Apesar disso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi notificada, e o caso segue sob investigação.


A reportagem de A Gazeta procurou a Sesa para obter informações sobre o andamento da apuração e aguarda retorno.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Violência

Homem morre após ser atacado com garrafa quebrada na saída de festa em Linhares

Publicado em 10/05/2026 às 12:10
O corpo foi retirado do local na manhã deste domingo (10) Leitor | A Gazeta

Um homem de 36 anos, identificado como Sidney Tolentino Meireles, morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele sofreu perfurações provocadas por golpes com uma garrafa de vidro quebrada. Um amigo também ficou ferido ao tentar defendê-lo e foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O caso aconteceu na madrugada deste domingo (10).


Segundo seguranças do evento, a briga envolveu quatro pessoas. Eles relataram aos policiais militares que viram os envolvidos deixando a festa e iniciando uma luta corporal, sendo que dois deles portavam objetos cortantes. Os funcionários também informaram que os dois suspeitos de cometer as agressões fugiram correndo em direção a um cafezal após o ataque.


O corpo de Sidney foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Fugiu após os disparos

Casal é baleado em bar após ex não aceitar fim de relacionamento em Governador Lindenberg

Publicado em 09/05/2026 às 17:32

Um casal foi baleado em um bar no bairro Moacir Avidos, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). A mulher contou à Polícia Militar que teve um relacionamento com o autor dos disparos e que os dois estavam separados, mas ele não aceitava o fim da relação.


De acordo com a PM, a mulher foi atingida na perna esquerda e na nádega direita, enquanto o atual companheiro foi ferido na perna direita. O casal foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.


Após os disparos, o suspeito fugiu em um veículo. Policiais fizeram buscas pela região, mas o homem não foi encontrado.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Disse, ainda, que  nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada


A PC destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, por meio de três canais: ligando para o telefone 181; por meio do site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; e por meio pelo WhatsApp. Nesse último, basta mandar uma mensagem para o número (27) 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual.  

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Motociclista morreu no local e garupa foi socorrido para o Hospital Rio Doce

Acidente mata motociclista e deixa homem que estava na garupa ferido em Linhares

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Acidente mata motociclista e deixa homem que estava na garupa ferido em Linhares

Publicado em 09/05/2026 às 16:27

Um acidente de moto matou um homem de 47 anos e deixou o garupa ferido no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). Nivaldo dos Santos Batista pilotava a motocicleta no momento da colisão. Imagens de câmeras de segurança mostram o instante em que a moto bate em um muro e, em seguida, o garupa é arremessado para a pista. O capacete da vítima se solta e para no meio da rua (veja o vídeo acima).


De acordo com apurações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o passageiro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Militar e, em caso de retorno, o texto será atualizado. 

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Ônibus incendiado no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha

Ônibus é incendiado após confronto com a PM em bairro de Vila Velha

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Região Serrana

Ônibus com alunos se envolve em acidente com carreta em Santa Teresa

Publicado em 09/05/2026 às 13:00
Ônibus escolar com alunos se envolve em acidente com carreta em Santa Teresa
Ônibus escolar da prefeitura de Santa Teresa envolvido em acidente com carreta Leitor de A Gazeta
Um ônibus do transporte universitário da Prefeitura de Santa Teresa, que transportava alunos, se envolveu em um acidente com uma carreta na noite de sexta-feira (8) na ES 080, na descida de Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura, não houve necessidade de encaminhamento hospitalar de nenhum dos ocupantes do ônibus nem da carreta. O acidente resultou apenas em danos materiais aos veículos envolvidos. O ônibus levava os alunos para a aula em Colatina, no Noroeste do Estado. 

Após a colisão, o município informou que adotou todas as providências necessárias para o atendimento aos estudantes, retirada do ônibus e liberação da via. A prefeitura disse também que tomará as medidas administrativas cabíveis relacionadas ao caso.

Ainda segundo a administração municipal, a empresa responsável pela carreta informou que vai realizar os procedimentos necessários para o ressarcimento dos danos materiais causados.

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
Condenado

Foragido da Justiça por homicídio é preso em consultório odontológico em Piúma

Publicado em 09/05/2026 às 10:43
Centro de Anchieta
Reprodução/Google Maps

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (8), no Centro de Piúma, no Sul do Espírito Santo. Ele foi localizado dentro de um consultório odontológico durante uma ação da corporação.

Após receberem informações de que um homem com um mandado de prisão em aberto estaria dentro da clínica, os policiais militares realizaram buscas no local e localizaram Jhonatan Premoli Bianchi, de 30 anos.

Contra ele havia um mandado de prisão definitivo expedido em novembro de 2025 pela Vara Única da Comarca de Iconha, pelo crime de homicídio. A condenação está transitada em julgado, com pena remanescente de 13 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime fechado.

O homem foi conduzido com uso de algemas, conforme prevê a legislação. Segundo a Polícia Militar, não houve uso de força nem registro de lesões corporais. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anchieta para as providências legais. A Polícia Civil informou que, após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
Acidente fatal

Carro invade contramão, acerta moto e motociclista morre em Guarapari

Publicado em 08/05/2026 às 20:37

Um motociclista morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. Segundo informações da Polícia Militar, um carro seguia sentido Nova Guarapari quando a motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu a pista contrária.


Ao tentar controlar o veículo novamente, o veículo capotou, colidindo contra a moto que trafegava no sentido contrário. O motociclista morreu no local. Já a motorista do carro foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, após receber atendimento médico, foi encaminhada para a Delegacia Regional.


A Polícia Civil informou somente que a ocorrência estava em andamento.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Em Divino de São Lourenço

Mulher grava ex-marido a perseguindo de carro no ES

Publicado em 08/05/2026 às 19:26
Um homem foi preso após perseguir a ex-esposa de carro em Divino de São Lourenço, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima já tinha duas medidas protetivas contra o suspeito e conseguiu gravar um vídeo que mostra a perseguição (veja acima). Ele já havia sido preso há uma semana (1°) pela mesma situação, mas acabou sendo liberado durante audiência de custódia.

Após cerco policial, o homem foi detido e levado para a Delegacia de Alegre. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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