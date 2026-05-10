Policial militar é perseguido por criminosos e reage a tiros em Viana

Um policial militar reagiu a tiros após ter o carro interceptado por dois homens armados em uma motocicleta na madrugada deste domingo (10), no bairro Vale do Sol, em Viana. Segundo a Polícia Militar, o agente trafegava pelo bairro em seu veículo particular quando percebeu uma tentativa de abordagem feita pela dupla. Ao notar a ação suspeita, ele acelerou o carro, mas passou a ser perseguido pelos criminosos.
Durante a perseguição, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo do policial, que foi atingido pelos tiros. O militar reagiu e revidou os disparos. Até o momento, não há informações se algum dos suspeitos foi baleado.
Após o ataque, o policial acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190). Equipes da PM realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.