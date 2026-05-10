Luto, prisão e reviravolta: a história do casal inocentado por morte de menina no ES

O que começou como uma tentativa de salvar a vida de uma criança terminou em 18 dias de prisão, dor e acusações. Em maio de 2025, José Wilson Guimarães Júnior e Paula Nazareth dos Santos Barbosa viveram um dos capítulos mais traumáticos de suas vidas ao serem presos suspeitos pela morte de Agatha Ester Santos Barbosa, de apenas um ano e seis meses, filha de Paula.





Em liberdade desde que foram inocentados no mesmo mês do fato, José Wilson e Paula aceitaram falar pela primeira vez. Em uma entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, no momento em que o caso completa um ano, o casal relembra os dias de prisão, o sofrimento causado pelas acusações e a dor de perder Agatha, além de relatar como os dois tentam reconstruir a vida após terem seus nomes ligados a um crime que não cometeram.





A menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, em Vila Velha, no dia 10 de maio, após passar mal em casa, mas não resistiu. Ainda em meio ao choque da perda, o padrasto passou a ser acusado de homicídio, enquanto a mãe foi apontada como omissa. No mesmo dia, ambos foram presos e permaneceram no sistema prisional até 28 de maio, quando o caso avançou para novos desdobramentos.