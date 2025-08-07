Casal é inocente por morte de bebê no ES e caso é arquivado

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:23
A Polícia Civil finalizou o inquérito e concluiu que José Wilson Guimarães Júnior, de 38 anos, e Paula Nazarett dos Santos Barbosa, 31 anos, padrasto e mãe de Agatha Ester Santos Barbosa, de um ano e seis meses, são inocentes da morte da bebê. A menina chegou morta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, em Vila Velha, em 10 de maio deste ano, com marcas no corpo. O casal chegou a ficar preso por 17 dias. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) arquivou o caso, já com homologação da Justiça.
Um dia após a morte de Aghata, o casal teve a prisão temporária decretada, que depois se tornou preventiva. Os dois permaneceram no sistema prisional de 11 a 28 de maio: ele autuado por "homicídio qualificado com emprego de meio insidioso ou cruel contra menor de 14 anos", e ela por "omissão de agente garantidor de segurança". José Wilson e Paula foram soltos após a investigação da chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, apontar que os machucados na menina foram resultado de manobras feitas de forma incorreta e com força maior que a necessária feita pelo padrasto em um momento de desespero para salvar a menina, sem nenhuma intenção de matar a enteada.
Delegada Raffaella AguiarChefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)
“Quando se fala de uma bebê, tecnicamente, você faz com dedo, mas no desespero, ele colocou as mãos. Quando o interroguei perguntei como ele tentou salvar, ele mostrou como fez com as mãos. Ele é leigo e no desespero fez o que achava melhor”, continuou a delegada.
Delegada Raffaella AguiarChefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)
A Polícia Civil anexou ao inquérito o laudo do médico legista, dados dos aparelhos eletrônicos, depoimentos dos então suspeitos, de familiares, vizinhos e outros filhos do casal. A decisão pelo arquivamento do caso também foi fundamentara em prontuários médicos, que mostraram que Agatha estava sendo cuidada pelos responsáveis e médicos da UPA devido a uma doença.
“(No dia da morte) o namorado da mãe estava responsável pelas crianças, onde estava outras três menores fora a bebê, vimos que ela estava desde o dia 2 de maio indo ao UPA sendo acompanhada, para receber medicação, olhada pelo pediatra, tudo de acordo com prontuários médicos. A ação da mãe estava sendo de zelo e todos que ouvimos creche vizinhos era de que eles eram cuidadosos”, explicou a delegada.
Para a Polícia Civil, as mensagens trocadas entre Paula e José horas antes de Agatha morrer são mais uma prova de preocupação com a menina. O casal passou o dia informando mutualmente sobre o estado de saúde dela. Segundo a delegada, a outra filha da mãe da bebê e os outros filhos do padrasto também foram escutados. As conversas com as crianças tiveram o mesmo conteúdo: descrição de cuidado, zelo, relatos de viverem em um lar, agressões e vozes alteradas. “Conclui o inquérito sugerindo o arquivamento por ser causa atípica. Pelo que já sei que foi pro MPES com pedido de arquivamento”, frisou a chefe da DHPM.
O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, reconheceu o trauma causado ao casal devido ao ocorrido, mas reforçou que a situação se deu diante do que o delegado de plantão tinha em mãos no dia da morte da Agatha. “Trabalhamos com o que temos em mão e infelizmente o que chegou ao delegado é o levou àquela autuação”, explicou a chefia da corporação.
Apesar da explicação, o chefe da Polícia Civil não negou os impactos e o desgaste causados à família devido às acusações e à prisão. “Obviamente não podemos negar a vocês que isso traz um desgaste, traz um trauma, óbvio que a família sofreu, mas o mais importante é que a decisão a princípio que originou a prisão foi revogada e eles estão gozando da sua liberdade”, analisou.
Delegado José Darcy ArrudaDelegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Após ser colocado em liberdade, a delegada informou que o casal esteve na DHPM para recolher os celulares e conversar com ela. Os dois teriam mostrado entendimento perante a situação. Durante os dias na prisão, a filha de José ficou aos cuidados de um abrigo, mas, com a soltura, o caso estava sendo resolvido. Já os filhos de Paula estavam com familiares.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o