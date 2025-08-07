Home
Condenado por tráfico é preso após ser flagrado por câmera em Vitória

Guarda de Vitória afirmou que homem tem sete passagens pela polícia, já tendo sido preso por tentativa de roubo, porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo majorado, ameaça e lesão corporal

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:55

Um homem de 45 anos, condenado por tráfico de drogas, foi preso pela Guarda Civil Municipal de Vitória após ser flagrado por câmeras da Central de Videomonitoramento passando de carro na Rodovia das Paneleiras, em Goiabeiras. Agentes da corporação realizaram o acompanhamento ao veículo até o bairro Rosário de Fátima, na Serra, onde ocorreu a abordagem e prisão. Contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto, pela condenação, expedido há cinco dias pela 9ª Vara Criminal da Capital. O nome dele não foi divulgado.

A Guarda de Vitória afirmou que o homem tem sete passagens pela polícia, já tendo sido preso por crimes como tentativa de roubo, porte e posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo majorado, ameaça, lesão corporal e também por homicídio — nesse último, ele foi absolvido em julgamento.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. O veículo não possuía restrição de furto/roubo e foi entregue ao filho dele, que estava no carro no momento da abordagem. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre o encaminhamento dado ao detido na unidade policial, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

