Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros em Sooretama

Um homem identificado como Gustavo Conceição Santos foi executado durante um ataque com mais de 40 tiros no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (15). Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, peritos recolheram 42 cápsulas de munição no local e disseram que a vítima foi atingida por tantos disparos pelo corpo que não foi possível quantificar.

De acordo com a PM, testemunhas relataram que dois carros teriam sido usados no crime: um Volkswagen Gol G7 branco e um Volkswagen Voyage branco. No entanto, ninguém soube informar como o crime aconteceu e nem quem seriam os autores. A Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), parar passar pela necropsia e ser liberado aos familiares.