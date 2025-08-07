A Gazeta - Agora

PRF apreende 52 kg de pasta base de cocaína na BR 259 em Baixo Guandu

Publicado em 07/08/2025 às 14h39
Cerca de 52 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos.
Cerca de 52 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos. Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 52kg de pasta base de cocaína dentro de um carro, em um fundo falso. A abordagem aconteceu quando o Jeep Renegade branco passava pela BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (7). Conforme apuração da corporação, o veículo teria saído de São Roque, em São Paulo, com destino a Vitória, Capital capixaba, onde seriam entregues os 50 tabletes da droga.

A PRF disse que a ocorrência ainda estava em andamento quando esta nota foi publicada. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi detido, e sobre os procedimentos adotados em relação à ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta nota.

