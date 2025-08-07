PRF apreende 52 kg de pasta base de cocaína na BR 259 em Baixo Guandu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 52kg de pasta base de cocaína dentro de um carro, em um fundo falso. A abordagem aconteceu quando o Jeep Renegade branco passava pela BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (7). Conforme apuração da corporação, o veículo teria saído de São Roque, em São Paulo, com destino a Vitória, Capital capixaba, onde seriam entregues os 50 tabletes da droga.