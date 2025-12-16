PF apura ataque hacker a bancos que desviou R$ 4,5 milhões para correntistas do ES

Operação Deep Shield

A investigação começou após bancos notificarem as autoridades sobre invasões a seus sistemas e a realização de transferências indevidas em agosto de 2024

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:22

Mais de R$ 4,5 milhões desviados de bancos foram rastreados até contas de moradores do Espírito Santo em uma investigação da Polícia Federal que apura um esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A apuração resultou na deflagração da Operação Deep Shield, realizada nesta terça-feira (16), com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Cariacica.

Segundo a PF, a investigação começou após bancos notificarem as autoridades sobre invasões a seus sistemas e a realização de transferências indevidas feitas por hackers no mês de agosto de 2024. Os valores subtraídos foram pulverizados em diversas contas bancárias de pessoas físicas em vários Estados do país, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro.

A partir do monitoramento das transações, os investigadores identificaram uma sequência de movimentações financeiras que levou até correntistas residentes no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Federal, cerca de R$ 4,5 milhões provenientes das fraudes bancárias teriam sido recebidos por esses destinatários.

A ação busca reunir provas para a responsabilização criminal dos envolvidos, mas a corporação não detalhou se algum material foi apreendido nesta terça-feira (16). Conforme a PF, os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão.

O nome da operação, Deep Shield, que significa “escudo profundo”, faz referência às técnicas usadas para dissimular a origem ilícita do dinheiro, com o objetivo de ocultar os valores desviados das instituições financeiras e dificultar a atuação das autoridades.

