Mulher ataca cunhada com golpes de faca em Linhares

Uma mulher de 25 anos foi atacada com golpes de faca pela própria cunhada na noite de segunda-feira (15), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a suspeita fugiu do local após a agressão. A vítima foi socorrida por familiares, com ferimentos nos braços e no abdômen, e levada para o Hospital Geral de Linhares. À polícia, ela contou que os desentendimentos com a cunhada começaram no domingo e continuaram até o momento da briga.