Condutor de motoneta morre após bater em carro na zona rural de Aracruz

Publicado em 16/12/2025 às 12h05
Vítima foi identificada como Lucas Farias Paixão, de 32 anos Crédito: Dibvulgação | PCES

Um condutor de motoneta identificado como Lucas Farias Paixão, de 32 anos, morreu após tentar uma ultrapassagem e bater em um carro na noite de segunda-feira (15), na região de Monte Serrat, zona rural de Aracruzno Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro contou que estava na estrada quando a motoneta, que vinha no sentido contrário, tentou ultrapassar uma caminhonete e acabou colidindo de frente com o carro.

A vítima trabalhava em um supermercado da região. De acordo com a PM, após consulta, foi constatado que o condutor da motoneta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o tipo de veículo que conduzia. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado. Em nota, o mercado lamentou a morte de Lucas.

Polícia Civil informou que o motorista do carro foi levado à Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou depoimento e foi liberado. Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

