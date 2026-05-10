Novo Desenrola Brasil: até 90% de desconto na dívida. Descubra qual é a pegadinha

Até aqui, tudo bom. Agora vamos ao que os comunicados oficiais não deixam tão claro.





Pegadinha 1: o desconto não é automático. O percentual de desconto depende do tipo de dívida e do tempo de atraso. Quem está há apenas 90 dias atrasado pode receber apenas 30% de desconto. Quem está há dois anos em atraso pode chegar aos 90%. Ou seja, quanto pior a situação, melhor o desconto. Mas em todos os casos, é o banco que faz a oferta. Aqui é o segredo é não aceitar a primeira proposta que chegar sem questionar. Sempre tente negociar para melhorar a condição.





Pegadinha 2: o novo crédito também tem juro. Depois do desconto, o saldo restante é parcelado com taxa de até 1,99% ao mês. Parece pouco. Mas veja o que isso significa na prática: