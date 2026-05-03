Sua poupança vai passar a render menos, mas isso pode ser bom

E é aqui que entra o maior erro que vejo as pessoas cometerem: esperar. Esperar a Selic cair mais. Esperar a inflação estabilizar. Esperar o cenário melhorar. O problema é que quando o cenário melhora de vez, os melhores retornos já foram capturados por quem entrou antes.





Não estou dizendo para sair correndo comprar ações ou fundos de alto risco amanhã cedo.





Estou dizendo que qualquer pessoa, mesmo quem tem pouco dinheiro guardado, pode hoje mesmo tirar esse dinheiro da poupança e colocar no Tesouro Selic, que rende mais do dobro do que a poupança paga, tem a mesma segurança do governo federal e pode ser resgatado a qualquer momento.





O corte de juros da última quarta não é motivo de pânico, nem de euforia. É um lembrete de que o dinheiro parado ou mal investido sempre tem um custo. Quem entende isso sai na frente, não porque é rico, mas porque tomou uma decisão simples que a maioria adiou.