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Daniel Carraretto

O poder dos juros compostos: como ganhar dinheiro investindo pouco

Entenda como é possível utilizar o tempo a seu favor utilizando a "oitava maravilha do mundo" nos seus investimentos

Públicado em 

10 jul 2024 às 09:00
Daniel Carraretto

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Daniel Carraretto

Os juros compostos, também conhecidos como "juros sobre juros", são frequentemente chamados de "a oitava maravilha do mundo", e realmente faz muito sentido. Ao contrário dos juros simples, que incidem apenas sobre o valor inicial investido, os juros compostos geram ganhos sobre o valor acumulado ao longo do tempo, incluindo os juros já ganhos. Isso significa que, quanto mais tempo seu dinheiro permanecer investido, maior será o montante final, graças ao efeito exponencial dos juros compostos.
Imagine que você invista R$ 1.000 a uma taxa de 5% ao ano. No final do primeiro ano, você terá R$ 1.050. No segundo ano, os juros de 5% não incidirão apenas sobre os R$ 1.000 iniciais, mas sobre os R$ 1.050, resultando em um total de R$ 1.102,50. Essa progressão continua e se intensifica com o tempo, criando um crescimento exponencial do seu investimento. É essa característica que permite que pequenas quantias de dinheiro, quando investidas por longos períodos, cresçam para valores substancialmente maiores.

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O prazo do investimento é, portanto, um componente crucial na fórmula dos juros compostos. Quanto mais longo for o período de investimento, maior será o efeito dos juros compostos sobre o valor total acumulado. Isso ocorre porque os juros sobre os juros aumentam o capital de forma cada vez mais rápida à medida que o tempo passa.
Por exemplo, um investimento mantido por 10 anos será significativamente menor do que o mesmo investimento mantido por 20 ou 30 anos, devido ao incrível efeito multiplicador dos juros compostos.
Essa matemática simples, porém poderosa, ressalta a importância de começar a investir o mais cedo possível. Mesmo quantias modestas podem se transformar em montantes consideráveis se forem deixadas para crescer ao longo de várias décadas.
Portanto, ao planejar suas finanças pessoais, é essencial considerar não apenas quanto você está investindo, mas também por quanto tempo deixará o dinheiro rendendo. O tempo é um dos maiores aliados do investidor quando se trata de aproveitar o poder dos juros compostos para alcançar objetivos financeiros de longo prazo.
Sucesso na sua jornada! Conte comigo e continue acompanhando minha coluna em A Gazeta para cuidar melhor do seu dinheiro!

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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