Quer ser rico um dia? Saiba o que fazer para enriquecer

Todos sonham em ganhar na Mega-Sena ou, até quem sabe, receber uma herança
inesperada, mas as chances para se alcançar a riqueza dessas formas são mínimas. Então, é bom traçar algumas estratégias focadas em muito trabalho e planejamento das finanças para ver a conta mais recheada.
Mas, afinal, o que é ser rico no Brasil? Estudo feito pela Bloomberg em 2020 mostrou que para alcançar esse status no país era necessário ter uma renda anual de US$ 176 mil. Na conversão direta da época, o valor corresponde a algo como R$ 758 mil — ou R$ 63 mil por mês.
Então, confira, no vídeo, as dicas do colunista Daniel Carrarettto para fazer parte dessa turma.