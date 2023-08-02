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Quer ser rico um dia? Saiba o que fazer para enriquecer

Veja dicas para alcançar uma posição financeira que garanta a você ter um bom padrão de vida

Públicado em 

02 ago 2023 às 10:33
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

Todos sonham em ganhar na Mega-Sena ou, até quem sabe, receber uma herança inesperada, mas as chances para se alcançar a riqueza dessas formas são mínimas. Então, é bom traçar algumas estratégias focadas em muito trabalho e planejamento das finanças para ver a conta mais recheada. 
Mas, afinal, o que é ser rico no Brasil? Estudo feito pela Bloomberg em 2020 mostrou que para alcançar esse status no país era necessário ter uma renda anual de US$ 176 mil. Na conversão direta da época, o valor corresponde a algo como R$ 758 mil — ou R$ 63 mil por mês.
Já para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a classificação é um pouco mais modesta. Para a entidade, pessoas que possuem rendimentos mensais acima de 20 salários mínimos podem ser consideradas desse grupo.
E, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financiero e de Capitais (Anbima), ser rico é ter meios para garantir o padrão de vida que se leva. Isso significa acumular recursos que tragam renda para suprir o padrão construído e permitir fazer investimentos que projetejam o seu padrimônio e o seu estilo de vida. 
Então, confira, no vídeo, as dicas do colunista Daniel Carrarettto para fazer parte dessa turma.

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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