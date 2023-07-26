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Planejamento e estratégica

Aquele 1%... Como ricos e super-ricos do Brasil cuidam de suas fortunas

Pesquisa da FGV Social mostra que uma pequena parcela da população possui cerca de R$ 5 milhões para cima, e a gestão desse dinheiro é importante para garantir que o patrimônio passe para outras gerações

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 09:35

Públicado em 

26 jul 2023 às 09:35
Renan Lima

Colunista

Renan Lima

Pesquisa do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social) revela a dimensão da riqueza — especialmente a extrema — no Brasil. O 1% mais rico apresenta uma renda média pessoal de R$ 27 mil. Já o grupo dos 0,1% mais ricos possui uma renda mensal acima de R$ 95 mil.
O pesquisador Marcelo Neri, coordenador do estudo, afirma que 1% da população representa pouco mais de 2 milhões de pessoas. Já o grupo do 0,1% corresponde a cerca de 203 mil indivíduos. 
Sobre o patrimônio desses ricos e super-ricos, o levantamento mostra que, no caso do 1% mais abastado, o patrimônio é de aproximadamente R$ 4,6 milhões por pessoa (a análise considera apenas os maiores de 18 anos). Já para o grupo do 0,1%, esse valor sobe para cerca de R$ 26,2 milhões. 

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E tem mais. Considerando a elite da elite — o grupo de 0,01% dos mais endinheirados do país, que representa pouco mais de 20 mil brasileiros —, o valor do patrimônio por pessoa atinge impressionantes R$ 151,5 milhões
Diante disso, o colunista de A Gazeta Renan Lima explica como essas pessoas fazem para administrar suas fortunas, de modo que não ocorra o que diz o ditado: "Pai rico, filho nobre, neto pobre".  E uma das alternativas é o family office, escritório que faz a gestão desse patrimônio. Entenda o que é e como funciona esse serviço no vídeo.

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Renan Lima

Planejador financeiro e fundador do Meu Patrimônio

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