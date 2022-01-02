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Monte sua carteira de investimentos como se fosse um time de futebol

Aprenda a escalar uma seleção campeã, reforçando zagueiros e atacantes de acordo com o perfil do seu time

Públicado em 

02 jan 2022 às 08:00
Renan Lima

Colunista

Renan Lima

Você já pensou em montar sua carteira de investimentos assim como se monta um time de futebol? É possível fazer um paralelo entre o esquema tático da seleção do time e a locação estratégica da carteira. Confira a explicação no vídeo.

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Renan Lima

Planejador financeiro e fundador do Meu Patrimônio

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