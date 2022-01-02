Monte sua carteira de investimentos como se fosse um time de futebol

Você já pensou em montar sua carteira de investimentos assim como se monta um time de futebol? É possível fazer um paralelo entre o esquema tático da seleção do time e a locação estratégica da carteira. Confira a explicação no vídeo.
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