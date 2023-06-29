Dólar, ações, renda fixa: confira o mapa de calor dos investimentos

Quem acompanha o mercado financeiro sabe que não dá para adivinhar para onde ele irá. E para mostrar de forma ainda mais clara, o colunista de A Gazeta Renan Lima traz uma ferramenta poderosa: o mapa de calor dos investimentos

Através dele, é possível acompanhar o desempenho das principais classes de ativos mensalmente, se estão no campo negativo ou positivo. O levantamente abrange o período de 1998 até 2023.

Um dos exemplos é o dólar . Em vermelho, aparecem os meses em que o retorno foi negativo e, em verde, positivo. Já as tonalidades mostram o grau desse retorno.

"Por meio do mapa, é possível perceber o quão dinâmico é o mercado, o quão dinâmico é o dólar. Eu diria que é um dos ativos com maior volatilidade, com maior mudança", destaca Renan.