Dólar, ações, renda fixa: confira o mapa de calor dos investimentos

Quem acompanha o mercado financeiro sabe que não dá para adivinhar para onde ele irá. E para mostrar de forma ainda mais clara, o colunista de A Gazeta Renan Lima traz uma ferramenta poderosa: o mapa de calor dos investimentos.
Através dele, é possível acompanhar o desempenho das principais classes de ativos mensalmente, se estão no campo negativo ou positivo. O levantamente abrange o período de 1998 até 2023.
Um dos exemplos é o dólar. Em vermelho, aparecem os meses em que o retorno foi negativo e, em verde, positivo. Já as tonalidades mostram o grau desse retorno.
"Por meio do mapa, é possível perceber o quão dinâmico é o mercado, o quão dinâmico é o dólar. Eu diria que é um dos ativos com maior volatilidade, com maior mudança", destaca Renan.
De acordo com ele, é justamente por isso que o investidor precisa sempre diversificar sua carteira e apostar em uma estratégia que permita colher bons frutos por meio de aplicações acertadas.