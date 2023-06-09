Episódio 4: transmissão de bens de herança é tema de videocast "Isso é legal?"

Na mídia, são muitos casos de heranças milionárias dos famosos que viram notícia por se tornarem briga na Justiça. Mas mesmo quem não tem um patrimônio milionário, também passa pela divisão dos bens. Como dividir? Tem imposto para pagar? E as dívidas, também são herdadas?

Essas questões e outras dúvidas foram esclarecidas no quarto episódio do "Isso é legal?", com a participação do presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Igor Pinheiro de Sant’anna, e a integrante da mesma comissão e professora do curso de Direito, Maria Luiza Fontenelle. O objetivo do videocast é discutir diferentes temas que fazem parte do dia a dia das pessoas, mas com a ajuda de especialistas na área jurídica.

Confira a entrevista na íntegra do vídeo acima.

Episódio 3

Entrar no mercado de trabalho é um dos principais desafios na vida das pessoas. E esse foi justamente o tema do terceiro episódio do "Isso é legal?".

O secretário-geral da OAB-ES, Alberto Nemer Neto, e a presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB-ES, Tainá Coutinho, compartilharam dicas de como descobrir qual carreira seguir, explicaram a importância de buscar uma capacitação, além de destacarem que nada é definitivo: é possível mudar de área de atuação, se for preciso. Clique aqui e veja o videocast na íntegra

Episódio 2

O segundo episódio do videocast "Isso é legal?" abordou um assunto com que a maioria das pessoas já precisou lidar alguma vez: resolver um conflito. E, apesar de muita gente achar que determinadas situações só podem ser resolvidas judicialmente, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e o tesoureiro da OAB-ES, Anderson Ferreira Félis, explicaram que, sim, é possível fazer acordos, se tudo for mediado por um especialista, no caso, um advogado. Clique aqui e confira o episódio na íntegra

Episódio 1