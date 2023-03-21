Episódio 2: resolução de conflitos é tema de videocast "Isso é legal?"

O segundo episódio do videocast "Isso é legal?" abordou um assunto com que a maioria das pessoas já precisou lidar alguma vez na vida: resolver um conflito. E, apesar de muita gente achar que determinadas situações só podem ser resolvidas judicialmente, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, e o tesoureiro da OAB-ES, Anderson Ferreira Félis, explicaram que, sim, é possível fazer acordos, se tudo for mediado por um especialista, no caso, um advogado. Confira acima o videocast na íntegra.
Aliás, esse tema e outros da área do Direito serão discutidos em um grande evento no dia 24 de março, promovido pela OAB-ES. O encontro contará com várias personalidades do Direito a nível nacional, entre ministros e conselheiros do CNJ. Clique aqui e confira mais informações sobre o evento.
Episódio 1
No primeiro episódio do "Isso é legal?", as advogadas e conselheiras da OAB-ES Luna Ramacciotti e Silvia Hansen abordaram sobre relacionamentos abusivos. Isso porque o machismo é tão enraizado que muitas mulheres podem estar no meio de uma situação tóxica sem se darem conta do que estão vivendo. Clique aqui e confira o videocast na íntegra.