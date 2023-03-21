Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Episódio 2: resolução de conflitos é tema de videocast "Isso é legal?"

O objetivo do "Isso é legal?" é discutir diferentes temas que fazem parte do dia a dia das pessoas, mas com a ajuda de especialistas na área jurídica
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 mar 2023 às 18:39

Publicado em 21 de Março de 2023 às 18:39

O segundo episódio do videocast "Isso é legal?" abordou um assunto com que a maioria das pessoas já precisou lidar alguma vez na vida: resolver um conflito. E, apesar de muita gente achar que determinadas situações só podem ser resolvidas judicialmente, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, e o tesoureiro da OAB-ES, Anderson Ferreira Félis, explicaram que, sim, é possível fazer acordos, se tudo for mediado por um especialista, no caso, um advogado. Confira acima o videocast na íntegra.
Aliás, esse tema e outros da área do Direito serão discutidos em um grande evento no dia 24 de março, promovido pela OAB-ES. O encontro contará com várias personalidades do Direito a nível nacional, entre ministros e conselheiros do CNJ. Clique aqui e confira mais informações sobre o evento.

Episódio 1

No primeiro episódio do "Isso é legal?",  as advogadas e conselheiras da OAB-ES Luna Ramacciotti e Silvia Hansen abordaram sobre relacionamentos abusivos. Isso porque o machismo é tão enraizado que muitas mulheres podem estar no meio de uma situação tóxica sem se darem conta do que estão vivendo. Clique aqui e confira o videocast na íntegra.

Veja Também

Episódio 1: relacionamento abusivo é tema de videocast "Isso é legal?"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Advogado Advocacia OAB-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados