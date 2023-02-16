Episódio 1: relacionamento abusivo é tema de videocast "Isso é legal?"

O machismo é tão enraizado que muitas mulheres podem estar no meio de um relacionamento abusivo sem se darem conta do que estão vivendo. Esse é justamente o tema do primeiro episódio do "Isso é legal?". O objetivo é discutir diferentes assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas, mas com a ajuda de especialistas na área jurídica.
Neste primeiro episódio, para esclarecer as dúvidas, participaram as advogadas e conselheiras da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) Luna Ramacciotti e Silvia Hansen, que também é secretária-geral adjunta da instituição.
De acordo com elas, são cinco tipos de violência contra a mulher: violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência sexual e a violência moral. E, quando se fala em relacionamento abusivo e como compreender esses sinais, é toda e qualquer ação que vise despersonificar a mulher.
Confira acima o videocast na íntegra.