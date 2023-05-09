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Episódio 3: desafios do mercado de trabalho são temas de videocast "Isso é legal?"

O objetivo do "Isso é legal?" é discutir diferentes temas que fazem parte do dia a dia das pessoas, mas com a ajuda de especialistas na área jurídica
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 11:35

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 11:35

Entrar no mercado de trabalho é um dos principais desafios na vida das pessoas. E esse foi justamente o tema do terceiro episódio do "Isso é legal?". 
O secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Alberto Nemer Neto, e a presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB-ES, Tainá Coutinho, compartilharam dicas de como descobrir qual carreira seguir, explicaram a importância de buscar uma capacitação, além de destacarem que nada é definitivo: é possível mudar de área de atuação, se for preciso.
Os advogados também comentaram sobre alguns projetos da OAB-ES para os recém-advogados, como o "Meu Primeiro Cliente", que terá uma nova turma em 2023. Confira a entrevista na íntegra no vídeo acima.

Episódio 2

O segundo episódio do videocast "Isso é legal?" abordou um assunto com que a maioria das pessoas já precisou lidar alguma vez: resolver um conflito. E, apesar de muita gente achar que determinadas situações só podem ser resolvidas judicialmente, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e o tesoureiro da OAB-ES, Anderson Ferreira Félis, explicaram que, sim, é possível fazer acordos, se tudo for mediado por um especialista, no caso, um advogado. Clique aqui e confira o episódio na íntegra.

Episódio 1

No primeiro episódio do "Isso é legal?", as advogadas e conselheiras da OAB-ES Luna Ramacciotti e Silvia Hansen abordaram sobre relacionamentos abusivos. Isso porque o machismo é tão enraizado que muitas mulheres podem estar no meio de uma situação tóxica sem se darem conta do que estão vivendo. Clique aqui e confira o videocast na íntegra.

Veja Também

Episódio 1: relacionamento abusivo é tema de videocast "Isso é legal?"

Episódio 2: resolução de conflitos é tema de videocast "Isso é legal?"

Este vídeo pode te interessar

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