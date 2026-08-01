Avante confirma Marcos do Val na disputa para o Senado





Além de Do Val e os suplentes, o Avante lançou chapa completa para a Câmara Federal . Aliás, com um nome a mais do que permite a legislação eleitoral, o que significa dizer que, até o registro das candidatos, cujo prazo se encerra em 15 de agosto, um dos candidatos terá que deixar a disputa.





Pelas regras, cada partido pode registrar número de candidatos equivalente a 100% mais um da quantidade de vagas a preencher. No caso do Espírito Santo, isso significa 31 concorrentes para deputado estadual — a Assembleia Legislativa tem 30 cadeiras — e 11 para deputado federal — a bancada capixaba é composta por 10 parlamentares. Na convenção, o Avante apresentou 12 nomes para deputado federal. Não há chapa de estadual.

A suplência será ocupada também por candidatos do partido: Sílvia Lígia Suassuna, servidora do Senado, e Nilton Góes, do Projeto Político Militar do Espírito Santo.