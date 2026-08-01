Avante confirma Marcos do Val na disputa para o Senado

Em convenção na tarde deste sábado (1º), o Avante confirmou o nome de Marcos do Val na disputa ao Senado Federal. Presidente do partido, o parlamentar já havia manifestado sua intenção de voltar a concorrer ao cargo nas Eleições 2026, após recuo sobre uma eventual candidatura ao governo do Espírito Santo "genuinamente de direita". O encontro partidário serviu para oficializar a tentativa de reeleição.
A suplência será ocupada também por candidatos do partido: Sílvia Lígia Suassuna, servidora do Senado, e Nilton Góes, do Projeto Político Militar do Espírito Santo.
Além de Do Val e os suplentes, o Avante lançou chapa completa para a Câmara Federal. Aliás, com um nome a mais do que permite a legislação eleitoral, o que significa dizer que, até o registro das candidatos, cujo prazo se encerra em 15 de agosto, um dos candidatos terá que deixar a disputa.
Pelas regras, cada partido pode registrar número de candidatos equivalente a 100% mais um da quantidade de vagas a preencher. No caso do Espírito Santo, isso significa 31 concorrentes para deputado estadual — a Assembleia Legislativa tem 30 cadeiras — e 11 para deputado federal — a bancada capixaba é composta por 10 parlamentares. Na convenção, o Avante apresentou 12 nomes para deputado federal. Não há chapa de estadual.
Conforme informações da assessoria, o Avante apostou na participação de lideranças, muitas delas disputando eleição pela primeira vez. “O Avante retoma seu protagonismo com rostos novos, ficha limpa e o compromisso verdadeiro de defender os interesses da população capixaba”, afirmou Marcos do Val.
Durante seu discurso, o senador reafirmou a necessidade de articulação entre as forças de direita, de centro-direita e conservadoras no Espírito Santo. No entanto, ele não manifestou apoio a nenhum candidato ao governo do Estado.
Leia mais sobre Eleições: