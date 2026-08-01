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Eleições 2026

Avante confirma Marcos do Val na disputa para o Senado

Partido realizou convenção neste sábado (1º) e também lançou chapa completa de candidatos à Câmara Federal

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 20:14

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 ago 2026 às 20:14
Em convenção, Avante confirma o senador Marcos do Val na disputa pela reeleição e lança chapa de deputados federais
Em convenção, Avante confirma o senador Marcos do Val na disputa pela reeleição e lança chapa de deputados federais Divulgação
Em convenção na tarde deste sábado (1º), o Avante confirmou o nome de Marcos do Val na disputa ao Senado Federal. Presidente do partido, o parlamentar já havia manifestado sua intenção de voltar a concorrer ao cargo nas Eleições 2026, após recuo sobre uma eventual candidatura ao governo do Espírito Santo "genuinamente de direita". O encontro partidário serviu para oficializar a tentativa de reeleição.

A suplência será ocupada também por candidatos do partido:  Sílvia Lígia Suassuna, servidora do Senado, e Nilton Góes, do Projeto Político Militar do Espírito Santo. 

Além de Do Val e os suplentes, o Avante lançou chapa completa para a Câmara Federal. Aliás, com um nome a mais do que permite a legislação eleitoral, o que significa dizer que, até o registro das candidatos, cujo prazo se encerra em 15 de agosto, um dos candidatos terá que deixar a disputa. 

Pelas regras, cada partido pode registrar número de candidatos equivalente a 100% mais um da quantidade de vagas a preencher. No caso do Espírito Santo, isso significa 31 concorrentes para deputado estadual — a Assembleia Legislativa tem 30 cadeiras — e 11 para deputado federal — a bancada capixaba é composta por 10 parlamentares. Na convenção, o Avante apresentou 12 nomes para deputado federal. Não há chapa de estadual.  

Conforme informações da assessoria, o Avante apostou na participação de lideranças, muitas delas disputando eleição pela primeira vez. “O Avante retoma seu protagonismo com rostos novos, ficha limpa e o compromisso verdadeiro de defender os interesses da população capixaba”, afirmou Marcos do Val.

Durante seu discurso, o senador reafirmou a necessidade de articulação entre as forças de direita, de centro-direita e conservadoras no Espírito Santo. No entanto, ele não manifestou apoio a nenhum candidato ao governo do Estado.

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