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Eleições 2026

Após cogitar governo, Do Val decide buscar reeleição como senador pelo ES

Senador participou durante a semana de reuniões com o senador Magno Malta (PL) em busca de fortalecer uma candidatura considerada por ele "genuinamente de direita", mas recuou após ler manifestações em rede social

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 15:12

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 jul 2026 às 15:12

Depois de cogitar lançar seu nome para concorrer ao governo do Espírito Santo, o senador Marcos do Val (Avante) recuou, oficializando nesta sexta-feira (17) que segue como pré-candidato ao Senado nas Eleições 2026.


Em vídeo nas redes sociais, ele afirma que tomou a decisão de buscar a reeleição depois de ouvir seus seguidores sobre se tentaria se manter no Congresso Nacional ou se buscaria uma chance no Executivo estadual.


No início da semana, o parlamentar publicou nota após reunião com o senador Magno Malta (PL) e sua filha Maguinha Malta (PL), indicando “a possibilidade de formação de uma chapa genuinamente de direita no Espírito Santo", com Do Val como cotado.


A publicação do político do Avante, na terça-feira (14), chegou a ser compartilhada em grupos do WhatsApp, repercutindo entre a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Logo após a publicação da nota, o PL, divulgou um comunicado, assinado pelo presidente da legenda, Magno Malta, desmentindo qualquer sinal de coalização partidária em torno de eventual candidatura ao governo. 


“Depois de acompanhar a participação de vocês nas enquetes e pesquisas que publiquei aqui no Instagram, a decisão está tomada. A grande maioria pediu para que eu continue no Senado da República. Por isso, fica oficializado: sigo como pré-candidato ao Senado”, afirmou em publicação em rede social.

O senador Marcos Do Val (Avante) fez publicação sobre suposta articulação política com o PL
O senador Marcos Do Val (Avante) fez publicação sobre suposta articulação política com o PL Reprodução/Instagram

Entenda

Na terça-feira (14), o senador Marcos do Val publicou uma foto com o senador Magno Malta (PL) e sua filha Maguinha Malta (PL) indicando que a reunião que teria como resultado a possibilidade de formação de uma chapa genuinamente de direta no Espírito Santo, tendo Do Val como candidato ao governo do Estado. 


Logo depois, o PL enviou nota assinada por Malta negando a articulação política com Do Val, sustentando que o encontro teria sido solicitado pelo senador do Avante para tratar sobre o fortalecimento da direita e da análise do cenário político, mas negou qualquer definição de aliança.


A manifestação de Do Val e o aceno a uma aliança entre os senadores para uma candidatura ao governo ocorreu poucos dias depois de uma série de reuniões terem sido realizadas entre o PL e o Republicanos, de olho em uma parceria entre o partido de Magno Malta e o do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Estado Lorenzo Pazolini.


Em outro trecho de sua publicação nas redes sociais, Do Val diz: “a direita capixaba pode ficar tranquila. As forças estão se unindo, tanto em Brasília quanto no Espírito Santo."


Magno, por sua vez, conclui a nota frisando que "o fortalecimento da direita no Espírito Santo e a construção de um palanque alinhado ao projeto nacional de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro serão conduzidos com responsabilidade, diálogo e no momento adequado".


Na terça, após publicação da matéria sobre a disputa ao governo do Espírito Santo, Do Val divulgou nova nota informando que a reunião "com lideranças do Partido Liberal (PL) tratou do fortalecimento da direita e dos cenários para as eleições de 2026, mas sem qualquer definição sobre alianças eleitorais".

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