Após cogitar governo, Do Val decide buscar reeleição como senador pelo ES

Depois de cogitar lançar seu nome para concorrer ao governo do Espírito Santo, o senador Marcos do Val (Avante) recuou, oficializando nesta sexta-feira (17) que segue como pré-candidato ao Senado nas Eleições 2026.
Em vídeo nas redes sociais, ele afirma que tomou a decisão de buscar a reeleição depois de ouvir seus seguidores sobre se tentaria se manter no Congresso Nacional ou se buscaria uma chance no Executivo estadual.
No início da semana, o parlamentar publicou nota após reunião com o senador Magno Malta (PL) e sua filha Maguinha Malta (PL), indicando “a possibilidade de formação de uma chapa genuinamente de direita no Espírito Santo", com Do Val como cotado.
A publicação do político do Avante, na terça-feira (14), chegou a ser compartilhada em grupos do WhatsApp, repercutindo entre a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Logo após a publicação da nota, o PL, divulgou um comunicado, assinado pelo presidente da legenda, Magno Malta, desmentindo qualquer sinal de coalização partidária em torno de eventual candidatura ao governo.
“Depois de acompanhar a participação de vocês nas enquetes e pesquisas que publiquei aqui no Instagram, a decisão está tomada. A grande maioria pediu para que eu continue no Senado da República. Por isso, fica oficializado: sigo como pré-candidato ao Senado”, afirmou em publicação em rede social.
Entenda
Na terça-feira (14), o senador Marcos do Val publicou uma foto com o senador Magno Malta (PL) e sua filha Maguinha Malta (PL) indicando que a reunião que teria como resultado a possibilidade de formação de uma chapa genuinamente de direta no Espírito Santo, tendo Do Val como candidato ao governo do Estado.
Logo depois, o PL enviou nota assinada por Malta negando a articulação política com Do Val, sustentando que o encontro teria sido solicitado pelo senador do Avante para tratar sobre o fortalecimento da direita e da análise do cenário político, mas negou qualquer definição de aliança.
A manifestação de Do Val e o aceno a uma aliança entre os senadores para uma candidatura ao governo ocorreu poucos dias depois de uma série de reuniões terem sido realizadas entre o PL e o Republicanos, de olho em uma parceria entre o partido de Magno Malta e o do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Estado Lorenzo Pazolini.
Em outro trecho de sua publicação nas redes sociais, Do Val diz: “a direita capixaba pode ficar tranquila. As forças estão se unindo, tanto em Brasília quanto no Espírito Santo."
Magno, por sua vez, conclui a nota frisando que "o fortalecimento da direita no Espírito Santo e a construção de um palanque alinhado ao projeto nacional de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro serão conduzidos com responsabilidade, diálogo e no momento adequado".
Na terça, após publicação da matéria sobre a disputa ao governo do Espírito Santo, Do Val divulgou nova nota informando que a reunião "com lideranças do Partido Liberal (PL) tratou do fortalecimento da direita e dos cenários para as eleições de 2026, mas sem qualquer definição sobre alianças eleitorais".
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