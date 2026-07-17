Após cogitar governo, Do Val decide buscar reeleição como senador pelo ES

Depois de cogitar lançar seu nome para concorrer ao governo do Espírito Santo, o senador Marcos do Val (Avante) recuou, oficializando nesta sexta-feira (17) que segue como pré-candidato ao Senado nas Eleições 2026.





Em vídeo nas redes sociais, ele afirma que tomou a decisão de buscar a reeleição depois de ouvir seus seguidores sobre se tentaria se manter no Congresso Nacional ou se buscaria uma chance no Executivo estadual.





No início da semana, o parlamentar publicou nota após reunião com o senador Magno Malta (PL) e sua filha Maguinha Malta (PL), indicando “a possibilidade de formação de uma chapa genuinamente de direita no Espírito Santo", com Do Val como cotado.





A publicação do político do Avante, na terça-feira (14), chegou a ser compartilhada em grupos do WhatsApp, repercutindo entre a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Logo após a publicação da nota, o PL, divulgou um comunicado, assinado pelo presidente da legenda, Magno Malta, desmentindo qualquer sinal de coalização partidária em torno de eventual candidatura ao governo.





“Depois de acompanhar a participação de vocês nas enquetes e pesquisas que publiquei aqui no Instagram, a decisão está tomada. A grande maioria pediu para que eu continue no Senado da República. Por isso, fica oficializado: sigo como pré-candidato ao Senado”, afirmou em publicação em rede social.