3 maneiras de se conectar com a energia de Maria Padilha para fortalecer o amor-próprio

Cultivar a autoestima é um caminho de respeito, confiança e amor por si Crédito: Imagem: yourphotopie | Shutterstock

Maria Padilha é uma das entidades mais conhecidas das tradições afro-brasileiras e das religiões de matriz afro. Popularmente associada ao amor e ao poder de atração, sua energia também simboliza autoestima, autonomia, coragem e respeito por si.

Para quem cultua ou busca inspiração em seus arquétipos, a conexão com Maria Padilha pode representar um convite para reconhecer o próprio valor, estabelecer limites saudáveis e resgatar a confiança. A seguir, veja três formas de se conectar com essa força de maneira respeitosa e consciente!

1. Acenda uma vela com uma intenção clara

Reserve alguns minutos para um momento de silêncio. Acenda uma vela vermelha ou branca, caso faça parte da sua prática espiritual, e mentalize tudo aquilo que deseja fortalecer em si, como autoestima, autoconfiança e amor-próprio. Em vez de pedir que outra pessoa mude ou retorne, direcione a intenção para o seu crescimento pessoal. Esse gesto simbólico ajuda a reforçar o compromisso consigo e a cultivar uma relação mais amorosa com quem você é.

O espelho pode simbolizar um momento de reconexão com quem você realmente é Crédito: Imagem: Hitdelight | Shutterstock

2. Faça um ritual de autocuidado diante do espelho

O espelho é um símbolo ligado ao reconhecimento da própria essência. Escolha um momento tranquilo, vista uma roupa que faça você se sentir bem e fique alguns minutos olhando para si. Enquanto observa seu reflexo, repita afirmações como: “eu honro minha história”, “sou suficiente” e “mereço ser amada e respeitada”. Essa prática fortalece a conexão consigo e desperta a confiança necessária para viver relações mais equilibradas.

3. Use flores e perfume para celebrar sua própria energia

As rosas vermelhas costumam ser associadas ao arquétipo de Maria Padilha e podem ser utilizadas como símbolo de beleza, força e amor. Coloque um pequeno arranjo em um local especial da casa ou presenteie-se com flores. Finalize o momento usando um perfume de sua preferência, não para agradar alguém, mas para marcar a intenção de reconhecer seu próprio valor. Transformar pequenos gestos em rituais de autocuidado ajuda a lembrar, diariamente, que o amor mais importante começa dentro de você.

O verdadeiro poder está em você