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Mercado de pesados

Serra ganha primeira loja do ES de marca nacional de caminhões seminovos

Nova unidade da Vamos Seminovos fica na BR-101 e o foco será no polo industrial capixaba com projeção para o hub logístico do Sudeste.

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 18:28

Públicado em 

17 jul 2026 às 18:28
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Vamos Seminovos na Serra
Unidade da Vamos Seminovos em Serra conta com pátio de 8 mil metros quadrados. Divulgação

A primeira loja da Vamos Seminovos será inaugurada no dia 23 de julho, na Serra, com uma estrutura de 8 mil metros quadrados, situada às margens da BR-101 no bairro Planalto de Carapina. A marca é uma das maiores redes de caminhões seminovos do país, que passa a contar com 24 lojas no território nacional.


Segundo o CEO do Grupo Vamos, Christian Hahn, a escolha pela Grande Vitória está atrelada às características econômicas locais. “O Estado possui uma economia diversificada e forte presença de setores como mineração, rochas ornamentais, florestal, logística e transporte, que demandam caminhões e equipamentos de alta disponibilidade e excelente relação custo-benefício”, explica.


A escolha de sua primeira unidade no Espírito Santo ser na Serra também não foi por acaso, uma vez que o município será um “ponto focal de distribuição e logística rápida” por conta da sua proximidade com o Porto de Tubarão e o fluxo de escoamento da rodovia federal.


O pátio da nova loja foi projetado para abrigar até 150 ativos simultaneamente. O foco comercial inicial da operação está direcionado para o atendimento de pequenas e médias empresas do setor de transportes, além de motoristas autônomos. A estratégia comercial prevê a oferta de modelos multimarcas voltados tanto para a distribuição urbana quanto para o transporte regional e de longa distância, todos com disponibilidade de entrega imediata.


Embora o mercado capixaba apresente potencial para novas expansões, a empresa adota uma postura cautelosa no curto prazo. De acordo com Hahn, o objetivo imediato da marca é estabilizar a operação de Serra e entender a fundo a dinâmica de atendimento local. 


“Acreditamos muito no potencial do mercado capixaba e queremos construir uma presença sólida. Acompanhamos de perto a evolução do mercado e, caso surjam novas oportunidades alinhadas à nossa estratégia de expansão, poderemos avaliar novos investimentos no estado”, adianta.

Negócios fechados

A expectativa é que a unidade da Serra se torne referência regional, oferecendo um portfólio de caminhões, máquinas e equipamentos seminovos. “Estamos chegando ao Estado com uma estrutura preparada, equipe especializada e a experiência de quem opera a maior rede de lojas de caminhões seminovos do país”, explica.


Inclusive, já foram registrados negócios antes mesmo da inauguração oficial da loja, segundo o gerente de vendas da Vamos Seminovos, Eugênio Oliveira: “Já realizamos a primeira venda da unidade antes mesmo da inauguração oficial, o que reforça a boa receptividade do mercado e a demanda por caminhões seminovos na região”.


Para atrair frotistas da região, a unidade adota políticas de crédito flexibilizadas, como o parcelamento de entradas ou valores em até 12 vezes no cartão de crédito. O modelo de negócios da empresa é dividido entre o varejo, focado em caminhões revisados com garantia, e a divisão de ativos, que comercializa frotas corporativas com idade média de cinco a sete anos. Dados internos apontam que 90% do estoque é composto por veículos de único dono, com prazo médio de entrega de documentação estipulado em 48 horas.

Vitória Motors na Feira Agro Nater Coop

A Vitória Motors Jeep e Ram levou sua estrutura para a Feira Agro Nater Coop, que acontece em Santa Maria de Jetibá até sábado (18). O foco estratégico é o segmento de venda direta para produtores rurais, apostando em condições financeiras customizadas para o setor automobilístico do campo, que incluem taxas diferenciadas e prazos de pagamento atrelados ao ciclo da safra e da colheita.


O canal de venda direta corporativa representa uma fatia relevante do faturamento da Vitória Motors na região, afirma o gestor da Vitória Motors Jeep e Ram, Bruno Simões. “O produtor rural avalia o veículo pelo retorno que ele traz para a operação, não só pelo design; por isso trazemos para a Feira Agro toda a linha 4x4 da Jeep e da Ram somada ao programa de Venda Direta”, diz.

Modelos inéditos chegam às concessionárias capixabas

Toyota bZ4X
Toyota bZ4X marca a estreia da fabricante japonesa no segmento de elétricos puros no Espírito Santo. Toyota/Divulgação

O mercado automotivo do Espírito Santo apresenta três modelos inéditos no final de semana. Os veículos, que são novidade no país, chegam para teste-drive nas concessionárias da Grande Vitória, acompanhados de ações comerciais específicas para a introdução dos produtos no Estado.


Na rede Kurumá, controlada pelo Grupo Águia Branca, a novidade é o Toyota bZ4X, primeiro veículo 100% elétrico da marca japonesa no Brasil. O SUV de porte médio tem dois motores elétricos que geram potência combinada de 343 cv, permitindo uma aceleração de zero a 100 km/h em 5,5 segundos. 


“A chegada do Toyota bZ4X representa um marco para a montadora e para o mercado brasileiro. Para o Grupo Águia Branca, maior representante da Toyota na América Latina, participar desse movimento reforça nossa missão de disponibilizar aos clientes as tecnologias mais avançadas da mobilidade global”, afirma o diretor comercial da Kurumá, Phelipe Zacché.

Hyundai i20
Novo Hyundai i20 recebe atualizações no design exterior e novos recursos de conectividade. Hyundai/Divulgação

No segmento de hatches compactos, a Tai Motors realiza nesta sexta-feira (17) e sábado (18) o i20 Experience, evento voltado para a apresentação do novo Hyundai i20. O modelo traz modificações no desenho frontal e traseiro, novos padrões de acabamento interno e incremento no pacote de tecnologias embarcadas. Para a fase de lançamento, a concessionária disponibilizou planos de financiamento com parcelas em até 60 meses, taxas a partir de 0,99% e bônus de valorização do veículo usado na troca.

MG4 Urban 2026
MG4 Urban chega ao mercado capixaba focado no segmento de elétricos de entrada. Divulgação

Paralelamente, a Orvel MG, na sua operação na Reta da Penha, em Vitória, traz o MG4 Urban Day no sábado (18). O evento marca a introdução da nova linha de compactos elétricos da marca, voltada para a faixa de mercado entre R$ 129.900 e R$ 149.900. O hatch elétrico adota propostas técnicas com baterias de 43 kWh e 54 kWh, divididas entre as configurações Comfort e Luxury, focando na disputa de mercado de compactos eletrificados urbanos de tração traseira.

Plataforma digital de consórcio dobra volume de carros entregues 

A fintech de consórcios Mycon registrou uma expansão de 110% no volume mensal de automóveis entregues entre 2023 e 2026, além de uma alta de 50% nas entregas de motocicletas. O avanço operacional é resultado da automação das etapas de pós-contemplação, que envolvem a validação e liberação de documentos para o pagamento dos bens. Com a digitalização do fluxo de contratos, o prazo médio para o cliente receber o automóvel recuou 17%, caindo de 10,1 para 8,4 dias úteis, um movimento que sinaliza o uso da tecnologia para destravar gargalos históricos de burocracia no setor de consórcios. 

Lojas oferecem descontos em picapes e híbridos

Fiat Toro 50 anos
Fiat Toro 2027 estreou como a primeira picape com motorização híbrida leve produzida no país
 Fiat/Divulgação

As redes de concessionárias Podium Fiat e a GW Lider iniciaram ações de vendas que englobam de comerciais leves líderes de mercado até utilitários esportivos eletrificados de luxo. A Podium Fiat realiza, até o sábdo (18), o “Festival de Pickups” em suas sete unidades distribuídas nos Espírito Santo e Rio de Janeiro. 


A ação comercial coincide com o período em que a Fiat celebra os seus 50 anos de operação no mercado brasileiro, além de marcar os 30 anos de história da própria concessionária. O evento é centralizado na oferta de condições diferenciadas para a aquisição da linha de utilitários da marca italiana.


Durante a campanha, os consumidores encontram descontos que chegam a até 25% nas modalidades de venda direta de fábrica, categoria que atende a perfis específicos de compradores como produtores rurais, pessoas com deficiência (PCD) e empresas (CNPJ).

Wey 7 possui cabine com 6 lugares
SUV sai de fábrica com um pacote de condução semiautônoma classificado como nível 2+ GWM/Divulgação

Paralelamente, a GW Lider anunciou sua participação na campanha de abrangência nacional voltada para a linha de utilitários esportivos premium da GWM. O foco da distribuidora está concentrado em vantagens financeiras para os híbridos plug-in Wey 07. A ação comercial da marca de origem chinesa ocorre neste sábado (18).


Para as unidades correspondentes à linha 2026 do Wey 07, SUV híbrido de luxo de seis assentos e tabelado a R$ 429.000, o comprador pode optar por um bônus de R$ 25.000 adicionado à valorização do usado ou financiamento com taxa zero (60% de entrada e 36X). Já a linhas 2027, o financiamento sem juros é com prazo de 24 meses, mantendo o requisito de 60% de sinal ou bônus no seminovo de R$ 20.000.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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