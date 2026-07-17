Serra ganha primeira loja do ES de marca nacional de caminhões seminovos

A primeira loja da Vamos Seminovos será inaugurada no dia 23 de julho, na Serra, com uma estrutura de 8 mil metros quadrados, situada às margens da BR-101 no bairro Planalto de Carapina. A marca é uma das maiores redes de caminhões seminovos do país, que passa a contar com 24 lojas no território nacional.





Segundo o CEO do Grupo Vamos, Christian Hahn, a escolha pela Grande Vitória está atrelada às características econômicas locais. “O Estado possui uma economia diversificada e forte presença de setores como mineração, rochas ornamentais, florestal, logística e transporte, que demandam caminhões e equipamentos de alta disponibilidade e excelente relação custo-benefício”, explica.





A escolha de sua primeira unidade no Espírito Santo ser na Serra também não foi por acaso, uma vez que o município será um “ponto focal de distribuição e logística rápida” por conta da sua proximidade com o Porto de Tubarão e o fluxo de escoamento da rodovia federal.





O pátio da nova loja foi projetado para abrigar até 150 ativos simultaneamente. O foco comercial inicial da operação está direcionado para o atendimento de pequenas e médias empresas do setor de transportes, além de motoristas autônomos. A estratégia comercial prevê a oferta de modelos multimarcas voltados tanto para a distribuição urbana quanto para o transporte regional e de longa distância, todos com disponibilidade de entrega imediata.





Embora o mercado capixaba apresente potencial para novas expansões, a empresa adota uma postura cautelosa no curto prazo. De acordo com Hahn, o objetivo imediato da marca é estabilizar a operação de Serra e entender a fundo a dinâmica de atendimento local.





“Acreditamos muito no potencial do mercado capixaba e queremos construir uma presença sólida. Acompanhamos de perto a evolução do mercado e, caso surjam novas oportunidades alinhadas à nossa estratégia de expansão, poderemos avaliar novos investimentos no estado”, adianta.