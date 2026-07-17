AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Déjà vu

Tarifaço no ES: saiba quais os 480 produtos taxados e os 178 isentos

Produtos que estão livres de cobrança adicional representam o maior volume de exportações capixabas

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 19:37

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

17 jul 2026 às 19:37
Cargas do Espírito Santo pagarão sobretaxa de 25%
 Divulgação/Portos do Espírito Santo

A nova taxação promovida pelo governo Trump contra o Brasil vai encarecer as vendas de 480 produtos exportados pelo Espírito Santo para os Estados Unidos. Levantamento feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) aponta que apenas 178 itens capixabas voltados ao mercado exterior ficaram livres do novo tarifaço de 25%. Outras 29 mercadorias não estão nem na lista do que vão pagar a mais nem das isentas.


Os quase 500 artigos que estão vinculados ao pedágio responderam por US$ 230,8 milhões (mais de R$ 1,2 bilhão) em movimentações em 2025, segundo dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), compilados pelo Observatório Findes. O volume corresponde a 8,1% da pauta exportadora do Estado para os EUA e 2,3% das vendas internacionais totais da federação.


A sobretaxa norte-americana contra produtos brasileiros, anunciada na última quarta-feira (15)começa a valer na próxima quarta-feira (22). Há chance de uma nova cobrança adicional de 12,5% ser ainda aplicada caso o Brasil seja punido pelos EUA devido a casos de trabalho forçado.


O estudo do Observatório destaca que o setor de rochas naturais foi o mais atingido pela nova decisão. No ano passado, o segmento exportou quase US$ 208 milhões (R$ 1,1 bilhão) para os Estados Unidos, representando 90% da receita do mercado que será sobretaxado.

Além das rochas ornamentais, a lista das produções alvo da tarifação inclui produtos siderúrgicos, como semimanufaturados de ligas de aço, tubos, perfis; nozes frescas ou secas; acessórios de instrumentos musicais, itens de vestimenta e até chocolates preto e branco.

Veja Também 

Vitória Stone Fair

O que o setor empresarial fala dos impactos do novo tarifaço

O presidente da Findes, Paulo Baraona, classificou o Estado como um dos mais expostos no próximo ciclo tarifário, mas não descartou a possibilidade de outros países assumirem a quantia destinada aos EUA.

O governo e os empresários do Estado já estão se movimentando, principalmente após as tarifas do ano passado, para buscar esses novos destinos e manter a economia de pé

Paulo Baraona, presidente da Findes

Questionado sobre os possíveis destinos dos produtos, o presidente evitou cravar um país apenas, mas garantiu que o Brasil como um todo deveria passar a olhar os grandes do mercado como uma inspiração.

A China busca muita matéria-prima, mas foca na industrialização do próprio país. O Brasil deveria se espelhar nesse modelo e aproveitar esses momentos para aproveitar o que tem e se desenvolver internamente

Paulo Baraona, presidente da Findes

Lista de exceções favorável

Mesmo com menos itens em relação ao de produtos taxados, as exceções contemplam a maior porcentagem das exportações do Espírito Santo para os EUA. Estão isentos a celulose, o minério de ferro, o petróleo bruto, o café em grão e os quartzitos. Esses produtos concentraram US$ 2,1 bilhões (R$ 11,5 bilhões) em vendas para os norte-americanos em 2025. 


Apesar de os isentos terem impactos mais significativos na economia capixaba, Paulo Baraona reitera que o diálogo é a forma mais fácil de resolver o impasse envolvendo as tarifas.

Continuamos dialogando com os empresários dos EUA, tendo em vista que empresas de ambos os países estão sendo impactadas pela taxação. O livre comércio precisa prevalecer entre Brasil e Estados Unidos

Paulo Baraona, presidente da Findes

Por fim, ele garantiu que existem outras alternativas que já estão sendo contatadas pelos representantes do Estado para aliviar a situação.

Seguiremos trabalhando para diversificar a pauta exportadora capixaba e ampliar a presença do Espírito Santo nos mais de 170 mercados com os quais o Estado já se relaciona

Paulo Baraona, presidente da Findes

Leia Mais

Tarifaço no ES: saiba quais os 480 produtos taxados e os 178 isentos

ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Economia Tarifaço Donald Trump
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Decisão da 2ª Vara Criminal da Serra rejeitou pedidos das defesas para anular gravações usadas pelo MPES e manteve o andamento da ação penal contra vereadores afastados do cargo.
Vereadores da Serra suspeitos de corrupção têm nova derrota na Justiça
Ufes, Universidade Federal do Espírito Santo
Ufes aprova criação de cotas para pessoas trans
Professor Fabian é pré-candidato ao Senado pelo Psol
PSol e Rede avançam em acordo para lançar Fabian ao Senado, mas há impasses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados