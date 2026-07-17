Tarifaço no ES: saiba quais os 480 produtos taxados e os 178 isentos

A nova taxação promovida pelo governo Trump contra o Brasil vai encarecer as vendas de 480 produtos exportados pelo Espírito Santo para os Estados Unidos. Levantamento feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) aponta que apenas 178 itens capixabas voltados ao mercado exterior ficaram livres do novo tarifaço de 25%. Outras 29 mercadorias não estão nem na lista do que vão pagar a mais nem das isentas.





Os quase 500 artigos que estão vinculados ao pedágio responderam por US$ 230,8 milhões (mais de R$ 1,2 bilhão) em movimentações em 2025, segundo dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), compilados pelo Observatório Findes. O volume corresponde a 8,1% da pauta exportadora do Estado para os EUA e 2,3% das vendas internacionais totais da federação.





A sobretaxa norte-americana contra produtos brasileiros, anunciada na última quarta-feira (15), começa a valer na próxima quarta-feira (22). Há chance de uma nova cobrança adicional de 12,5% ser ainda aplicada caso o Brasil seja punido pelos EUA devido a casos de trabalho forçado.





O estudo do Observatório destaca que o setor de rochas naturais foi o mais atingido pela nova decisão. No ano passado, o segmento exportou quase US$ 208 milhões (R$ 1,1 bilhão) para os Estados Unidos, representando 90% da receita do mercado que será sobretaxado.