Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

O projeto de construção do novo aeroporto internacional na região de Setiba, em Guarapari, segue avançando. O complexo, que será voltado para o transporte logístico e de cargas, atraiu um novo interessado: o grupo chinês Alibaba, dono da plataforma AliExpress, conhecida pelo comércio de produtos internacionais.





Em nova reunião realizada na terça-feira (14), o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postay, reuniram-se com representantes da empresa chinesa para esclarecer os interesses do grupo na construção do aeroporto, bem como as contribuições que podem ser feitas na elaboração do plano do empreendimento.





Com investimento estimado em R$ 1 bilhão, considerando a construção do complexo e a cadeia de serviços associada, a prefeitura espera que o projeto seja um dos principais vetores do desenvolvimento econômico da cidade nas próximas décadas.





O prefeito Rodrigo Borges destacou a importância da reunião para o avanço na construção do complexo logístico.