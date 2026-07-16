AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Setiba

Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Nova reunião abordou a participação e operação do Grupo Alibaba nas obras de novo complexo de cargas

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 18:56

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

16 jul 2026 às 18:56
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari Divulgação

O projeto de construção do novo aeroporto internacional na região de Setiba, em Guarapari, segue avançando. O complexo, que será voltado para o transporte logístico e de cargas, atraiu um novo interessado: o grupo chinês Alibaba, dono da plataforma AliExpress, conhecida pelo comércio de produtos internacionais.


Em nova reunião realizada na terça-feira (14), o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postay, reuniram-se com representantes da empresa chinesa para esclarecer os interesses do grupo na construção do aeroporto, bem como as contribuições que podem ser feitas na elaboração do plano do empreendimento.


Com investimento estimado em R$ 1 bilhão, considerando a construção do complexo e a cadeia de serviços associada, a prefeitura espera que o projeto seja um dos principais vetores do desenvolvimento econômico da cidade nas próximas décadas.


O prefeito Rodrigo Borges destacou a importância da reunião para o avanço na construção do complexo logístico.

A Alibaba é uma das maiores do mundo no seguimento, demonstrando que estamos tratando de forma muito responsável e fazendo com que multinacionais realmente voltem os olhares para Guarapari

Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari

O encontro integra o processo de desenvolvimento do projeto que está sendo estruturado pelo município para futura concessão pública. Nessa etapa, o foco é construir um modelo técnico capaz de atrair investimentos, gerar desenvolvimento econômico e posicionar Guarapari como um novo eixo logístico nacional.

Veja Também 

Área à direita da Rodovia do Sol é onde projeto deve ser desenvolvido

Guarapari negocia com Amazon construção de aeroporto de cargas em Setiba

Outras empresas de olho

Em maio deste ano, a Amazon já havia demonstrado interesse no desenvolvimento do aeroporto de carga de Guarapari. 


A empresa norte-americana seria uma, dentre outras grandes potências do mercado logístico, como Mercado Livre e a própria Alibaba, a manifestar a intenção de atuar dentro do novo complexo.


Porém, segundo o secretário Otávio Postay, a Amazon não realizou conversas para participar diretamente do planejamento do projeto do aeroporto, apenas uma aproximação visando a operar quando iniciar as atividades.


Ele explicou que as sondagens são comuns, principalmente para um projeto que busca lidar com a atuação de diferentes empresas de grandeza internacional.

Nossa visão sempre foi desenvolver uma infraestrutura capaz de integrar diferentes empresas, cada uma atuando em seu respectivo ramo

Otávio Postay, secretario municipal de Desenvolvimento Econômico

O secretário explica ainda que o projeto já tem um Plano Diretor aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desde 2015 e que o Plano Diretor Municipal (PDM) deverá trazer as adaptações necessárias para viabilizar a implantação, respeitando o meio ambiente da região onde fica boa parte do Parque Paulo César Vinha.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Área à direita da Rodovia do Sol é onde projeto deve ser desenvolvido Crédito: Divulgação/Prefeitura de Guarapari

Além da infraestrutura aeroportuária, com operações de voos executivos não comerciais, o planejamento prevê um complexo integrado voltado à movimentação de cargas, passageiros, operações offshore, armazenagem, logística multimodal e desenvolvimento urbano, com potencial para impulsionar novos investimentos privados, ampliar a geração de empregos e fortalecer a economia capixaba.

Leia Mais

Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

O que o setor empresarial fala dos impactos do novo tarifaço

Após tarifaço, EUA negam querer acabar com o Pix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Economia ES Guarapari Prefeitura de Guarapari Aeroporto Logística
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MPF pede reformas nas escolas Divino Espírito Santo, Nova Vista, Dilô Barbosa, Córrego do Chiado e São Jorge, em São Mateus.
MPF cobra reforma de cinco escolas quilombolas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Por que Andy Burnham, prestes a se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, é considerado um enigma até para os britânicos
Imagem de destaque
'Minha mãe me deixou doente de propósito durante anos, até que um médico a desmascarou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados