Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

O projeto de construção do novo aeroporto internacional na região de Setiba, em Guarapari, segue avançando. O complexo, que será voltado para o transporte logístico e de cargas, atraiu um novo interessado: o grupo chinês Alibaba, dono da plataforma AliExpress, conhecida pelo comércio de produtos internacionais.
Em nova reunião realizada na terça-feira (14), o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postay, reuniram-se com representantes da empresa chinesa para esclarecer os interesses do grupo na construção do aeroporto, bem como as contribuições que podem ser feitas na elaboração do plano do empreendimento.
Com investimento estimado em R$ 1 bilhão, considerando a construção do complexo e a cadeia de serviços associada, a prefeitura espera que o projeto seja um dos principais vetores do desenvolvimento econômico da cidade nas próximas décadas.
O prefeito Rodrigo Borges destacou a importância da reunião para o avanço na construção do complexo logístico.
A Alibaba é uma das maiores do mundo no seguimento, demonstrando que estamos tratando de forma muito responsável e fazendo com que multinacionais realmente voltem os olhares para Guarapari
Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari
O encontro integra o processo de desenvolvimento do projeto que está sendo estruturado pelo município para futura concessão pública. Nessa etapa, o foco é construir um modelo técnico capaz de atrair investimentos, gerar desenvolvimento econômico e posicionar Guarapari como um novo eixo logístico nacional.
Outras empresas de olho
Em maio deste ano, a Amazon já havia demonstrado interesse no desenvolvimento do aeroporto de carga de Guarapari.
A empresa norte-americana seria uma, dentre outras grandes potências do mercado logístico, como Mercado Livre e a própria Alibaba, a manifestar a intenção de atuar dentro do novo complexo.
Porém, segundo o secretário Otávio Postay, a Amazon não realizou conversas para participar diretamente do planejamento do projeto do aeroporto, apenas uma aproximação visando a operar quando iniciar as atividades.
Ele explicou que as sondagens são comuns, principalmente para um projeto que busca lidar com a atuação de diferentes empresas de grandeza internacional.
Nossa visão sempre foi desenvolver uma infraestrutura capaz de integrar diferentes empresas, cada uma atuando em seu respectivo ramo
Otávio Postay, secretario municipal de Desenvolvimento Econômico
O secretário explica ainda que o projeto já tem um Plano Diretor aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desde 2015 e que o Plano Diretor Municipal (PDM) deverá trazer as adaptações necessárias para viabilizar a implantação, respeitando o meio ambiente da região onde fica boa parte do Parque Paulo César Vinha.
Além da infraestrutura aeroportuária, com operações de voos executivos não comerciais, o planejamento prevê um complexo integrado voltado à movimentação de cargas, passageiros, operações offshore, armazenagem, logística multimodal e desenvolvimento urbano, com potencial para impulsionar novos investimentos privados, ampliar a geração de empregos e fortalecer a economia capixaba.