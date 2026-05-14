Guarapari negocia com Amazon construção de aeroporto de cargas em Setiba

Guarapari está negociando a construção de um novo aeroporto, na região de Setiba, voltado para atender ao transporte de cargas. Entre os interessados no desenvolvimento do empreendimento está a Amazon, gigante do comércio eletrônico mundial.
O investimento estimado para o complexo aeroportuário e toda a cadeia de serviços associada gira em torno de R$ 1 bilhão, segundo a prefeitura, consolidando o projeto como um dos maiores vetores de desenvolvimento econômico previstos para a cidade nas próximas décadas.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postay, explica que a cidade está há cerca de 15 meses em diálogo com grandes empresas nacionais e internacionais interessadas no empreendimento. Entre elas, a Amazon demonstrou interesse no projeto devido ao potencial estratégico da região.
A expectativa da prefeitura é que o empreendimento gere, inicialmente, mais de dois mil empregos diretos e indiretos, podendo chegar a cinco mil postos de trabalho com o início das operações, implantação da retroárea e instalação de empreendimentos acessórios.
A proposta do novo aeroporto prevê um perfil predominantemente logístico, aproveitando a localização estratégica de Guarapari, próxima à BR 101, ao sistema portuário, à futura ferrovia e a uma malha rodoviária considerada favorável para a consolidação de operações de carga e distribuição.
Estamos dialogando e buscando a consolidação econômica da viabilidade do aeroporto. A implantação de um equipamento desse porte mudará completamente o eixo logístico do Sudeste brasileiro. Trabalhamos para que ainda em 2026 ocorram as assinaturas dos protocolos de intenção, trazendo grandes ativos do mercado nacional para Guarapari.
Otávio Postay secretário de Desenvolvimento Econômico de Guarapari
O secretário explica ainda que o projeto já possui um Plano Diretor aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desde 2015 e que o Plano Diretor Municipal (PDM) deverá trazer as adaptações necessárias para viabilizar a implantação, respeitando o meio ambiente da região onde fica boa parte do Parque Paulo César Vinha.
“Desenvolvimento e meio ambiente não podem ser inimigos. Estamos buscando uma implantação que equacione e proteja permanentemente o interesse ambiental, inclusive com fontes de custeio fixo para projetos e programas ambientais”, afirma.
O prefeito Rodrigo Borges disse que o projeto segue em discussão com os órgãos competentes.
“A ideia inicial é levar o aeroporto para a região de Setiba. Com isso, entraria na área de impacto do parque. Estamos em diálogo com o Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente). É um projeto que está muito no embrião. Precisamos que todos esses órgãos e entidades conversem. Existe, sim, esse projeto, mas teremos que seguir alguns pontos, como fazer audiências públicas. O aeroporto é um equipamento importante para o município, mas, onde está hoje, é um fato de discussão da cidade”, diz o prefeito.
Além da vocação logística, o projeto também contempla operações de voos executivos não comerciais, mantendo a conexão com o turismo e o potencial econômico da cidade.
"Guarapari está muito bem posicionada logisticamente. Com a assinatura do Park Log Sul, estamos no momento ideal para abraçarmos essa oportunidade e mudarmos a realidade econômica do município”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico.
A reportagem procurou o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e a Amazon para comentar o projeto, mas não houve retorno até a publicação do texto.