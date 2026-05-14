Guarapari negocia com Amazon construção de aeroporto de cargas em Setiba

Guarapari está negociando a construção de um novo aeroporto, na região de Setiba, voltado para atender ao transporte de cargas. Entre os interessados no desenvolvimento do empreendimento está a Amazon, gigante do comércio eletrônico mundial.





O investimento estimado para o complexo aeroportuário e toda a cadeia de serviços associada gira em torno de R$ 1 bilhão, segundo a prefeitura, consolidando o projeto como um dos maiores vetores de desenvolvimento econômico previstos para a cidade nas próximas décadas.





O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postay, explica que a cidade está há cerca de 15 meses em diálogo com grandes empresas nacionais e internacionais interessadas no empreendimento. Entre elas, a Amazon demonstrou interesse no projeto devido ao potencial estratégico da região.





A expectativa da prefeitura é que o empreendimento gere, inicialmente, mais de dois mil empregos diretos e indiretos, podendo chegar a cinco mil postos de trabalho com o início das operações, implantação da retroárea e instalação de empreendimentos acessórios.





A proposta do novo aeroporto prevê um perfil predominantemente logístico, aproveitando a localização estratégica de Guarapari, próxima à BR 101, ao sistema portuário, à futura ferrovia e a uma malha rodoviária considerada favorável para a consolidação de operações de carga e distribuição.