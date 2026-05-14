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Viagens em julho

Passagens para o trem noturno da Vale voltam a ser vendidas domingo (17)

Vale volta a oferecer, em julho, viagens à noite no trem que sai de Cariacica para Belo Horizonte pela Estrada de Ferro Vitória a Minas

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 14:30

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 mai 2026 às 14:30
Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) Vale/Divulgação

As viagens no trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga Cariacica a Belo Horizonte, voltam a ocorrer no próximo mês de julho, período de férias escolares. Quem quiser aproveitar pode se preparar, porque as passagens já começam a ser vendidas neste domingo (17), nas bilheterias e na internet. 


O preço do bilhete custa R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva, considerando o trajeto completo. No primeiro mês de operação, nas férias de janeiro, o trem operado pela Vale vendeu 30 mil bilhetes.


Os pontos de parada seguem os mesmos adotados no início da operação, em janeiro. Entre as localidades atendidas no período noturno está a conexão entre Itabira e Nova Era.


Os horários de embarque nas primeiras estações serão mantidos, com saída às 18h da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica (ES), e às 19h da estação de Belo Horizonte (MG) entre os dias 1º e 31 de julho. 


Ao longo do trajeto, os horários de parada serão levemente ajustados em função da operação ferroviária.


“A operação do Trem de Férias segue em constante aprimoramento. A escuta dos passageiros e a experiência prática da equipe permitiram ajustes importantes na operação, elevando o padrão de segurança e conforto da viagem. Os pontos de parada foram mantidos, com atenção permanente à operação ao longo do trajeto, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua do transporte ferroviário de passageiros”, diz João Falcão, diretor da EFVM..

Confira horários e pontos de parada

Sentido ES-MG

  • Estação Pedro Nolasco - 18h
  • Estação Fundão - 19h03
  • Estação Colatina - 20h28
  • Estação Baixo Guandu - 21h14
  • Estação Aimorés - 21h23
  • Estação Resplendor - 22h02
  • Estação Conselheiro Pena - 22h37
  • Estação Governador Valadares - 23h58
  • Estação Ipatinga - 01h53
  • Estação Desembargador Drumond - 3h11
  • Estação Rio Piracicaba - 3h55
  • Estação Dois Irmãos - 5h
  • Estação Belo Horizonte - 7h50
  • Estação Desembargador Drumond a Itabira - 3h35 (conexão)


Sentido MG-ES

  • Estação Belo Horizonte - 19h
  • Estação Dois Irmãos - 20h48
  • Estação Rio Piracicaba - 21h54
  • Estação Desembargador Drumond - 22h36
  • Estação Ipatinga - 23h55
  • Estação Governador Valadares - 1h53
  • Estação Conselheiro Pena - 3h10
  • Estação Resplendor - 3h50
  • Estação Aimorés - 4h31
  • Estação Baixo Guandu - 4h41
  • Estação Colatina - 5h29
  • Estação Fundão - 6h55
  • Estação Pedro Nolasco - 8h15 
  • Estação Itabira a Desembargador Drumond - 21h (conexão)

Serviço

Trem de férias

Venda de passagens: a partir de 17 de maio, no site vale.com/tremdepassageiros e nas bilheterias (consulte os horários de funcionamento no site) 

Período de funcionamento: 1º a 31 de julho

Valor da passagem: R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva, considerando o trajeto completo (entre Belo Horizonte/MG e Cariacica/ES)

Canal de atendimentos aos passageiros: 0800 285 7000

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