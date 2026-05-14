Passagens para o trem noturno da Vale voltam a ser vendidas domingo (17)

As viagens no trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga Cariacica a Belo Horizonte, voltam a ocorrer no próximo mês de julho, período de férias escolares. Quem quiser aproveitar pode se preparar, porque as passagens já começam a ser vendidas neste domingo (17), nas bilheterias e na internet.
O preço do bilhete custa R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva, considerando o trajeto completo. No primeiro mês de operação, nas férias de janeiro, o trem operado pela Vale vendeu 30 mil bilhetes.
Os pontos de parada seguem os mesmos adotados no início da operação, em janeiro. Entre as localidades atendidas no período noturno está a conexão entre Itabira e Nova Era.
Os horários de embarque nas primeiras estações serão mantidos, com saída às 18h da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica (ES), e às 19h da estação de Belo Horizonte (MG) entre os dias 1º e 31 de julho.
Ao longo do trajeto, os horários de parada serão levemente ajustados em função da operação ferroviária.
“A operação do Trem de Férias segue em constante aprimoramento. A escuta dos passageiros e a experiência prática da equipe permitiram ajustes importantes na operação, elevando o padrão de segurança e conforto da viagem. Os pontos de parada foram mantidos, com atenção permanente à operação ao longo do trajeto, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua do transporte ferroviário de passageiros”, diz João Falcão, diretor da EFVM..
Confira horários e pontos de parada
Sentido ES-MG
- Estação Pedro Nolasco - 18h
- Estação Fundão - 19h03
- Estação Colatina - 20h28
- Estação Baixo Guandu - 21h14
- Estação Aimorés - 21h23
- Estação Resplendor - 22h02
- Estação Conselheiro Pena - 22h37
- Estação Governador Valadares - 23h58
- Estação Ipatinga - 01h53
- Estação Desembargador Drumond - 3h11
- Estação Rio Piracicaba - 3h55
- Estação Dois Irmãos - 5h
- Estação Belo Horizonte - 7h50
- Estação Desembargador Drumond a Itabira - 3h35 (conexão)
Sentido MG-ES
- Estação Belo Horizonte - 19h
- Estação Dois Irmãos - 20h48
- Estação Rio Piracicaba - 21h54
- Estação Desembargador Drumond - 22h36
- Estação Ipatinga - 23h55
- Estação Governador Valadares - 1h53
- Estação Conselheiro Pena - 3h10
- Estação Resplendor - 3h50
- Estação Aimorés - 4h31
- Estação Baixo Guandu - 4h41
- Estação Colatina - 5h29
- Estação Fundão - 6h55
- Estação Pedro Nolasco - 8h15
- Estação Itabira a Desembargador Drumond - 21h (conexão)
Serviço
Trem de férias
Venda de passagens: a partir de 17 de maio, no site vale.com/tremdepassageiros e nas bilheterias (consulte os horários de funcionamento no site)
Período de funcionamento: 1º a 31 de julho
Valor da passagem: R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva, considerando o trajeto completo (entre Belo Horizonte/MG e Cariacica/ES)
Canal de atendimentos aos passageiros: 0800 285 7000