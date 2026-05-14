Passagens para o trem noturno da Vale voltam a ser vendidas domingo (17)

As viagens no trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga Cariacica a Belo Horizonte, voltam a ocorrer no próximo mês de julho, período de férias escolares. Quem quiser aproveitar pode se preparar, porque as passagens já começam a ser vendidas neste domingo (17), nas bilheterias e na internet.





O preço do bilhete custa R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva, considerando o trajeto completo. No primeiro mês de operação, nas férias de janeiro, o trem operado pela Vale vendeu 30 mil bilhetes.





Os pontos de parada seguem os mesmos adotados no início da operação, em janeiro. Entre as localidades atendidas no período noturno está a conexão entre Itabira e Nova Era.





Os horários de embarque nas primeiras estações serão mantidos, com saída às 18h da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica (ES), e às 19h da estação de Belo Horizonte (MG) entre os dias 1º e 31 de julho.





Ao longo do trajeto, os horários de parada serão levemente ajustados em função da operação ferroviária.







“A operação do Trem de Férias segue em constante aprimoramento. A escuta dos passageiros e a experiência prática da equipe permitiram ajustes importantes na operação, elevando o padrão de segurança e conforto da viagem. Os pontos de parada foram mantidos, com atenção permanente à operação ao longo do trajeto, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua do transporte ferroviário de passageiros”, diz João Falcão, diretor da EFVM..