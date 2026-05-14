ES tem dois convocados para o Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei

“Meu sonho era fazer parte da seleção, mas eu nem sabia como funcionava. Realmente, mudou muita coisa neste último ano. No começo desse ano eu consegui ir ao Sul-Americano e, depois daí, a minha vida virou basicamente só vôlei. Agora é treinar e acreditar muito para brigar para essa vaga para o Mundial”, contou Davi.