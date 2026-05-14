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Vôlei

ES tem dois convocados para o Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei

Torneio será realizado em Doha, Catar, de 19 a 29 de agosto de 2026

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2026 às 15:32
Davi Freitas e Lucca Perazzo, capixabas convocados para o Mundial sub-17 de vôlei
Acervo pessoal

Dois atletas capixabas estão na lista de convocados para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial sub-17 de Vôlei Masculino 2026. O torneio será realizado em Doha, Catar, de 19 a 29 de agosto de 2026. Esta será a segunda edição do competição, que contará com 24 equipes participantes.


A lista foi divulgada na segunda-feira (11) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e tem 18 jogadores. Entre eles, os capixabas Davi Freitas da Rocha e Lucca Perazzo Amaral Ferreira, ambos fizeram parte da conquista do Campeonato Sul-Americano disputado em janeiro deste ano em Comodoro Rivadavia, na Argentina. Revelado pelo Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC), o ponteiro Davi Freitas defende atualmente o Vôlei Renata, de Campinas (SP).



“Meu sonho era fazer parte da seleção, mas eu nem sabia como funcionava. Realmente, mudou muita coisa neste último ano. No começo desse ano eu consegui ir ao Sul-Americano e, depois daí, a minha vida virou basicamente só vôlei. Agora é treinar e acreditar muito para brigar para essa vaga para o Mundial”, contou Davi.


Já o ponteiro Lucca Amaral é filho da ex-jogadora capixaba de vôlei de praia Mimi Amaral e  joga no Fluminense. Lucca foi o MVP (melhor jogador) do Sul-Americano na Argentina.


“É uma sensação inexplicável! O Sul-Americano já foi incrível, mas um Mundial é outro nível. Estamos treinando muito, o grupo está unido e a expectativa tá nas alturas. Mal posso esperar!”, comemora Lucca.


Os convocados vão se apresentar à comissão técnica da seleção brasileira sub-17 no dia 11 de maio, no Rio de Janeiro. O Brasil está no Grupo E do Campeonato Mundial Sub-17, junto com Irã, Bulgária e Japão. Os dois primeiros colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros garantem vaga na fase eliminatória. A Itália é a atual campeã mundial da categoria.


Veja os grupos do Mundial sub-17 de Vôlei Masculino 2026


Grupo A: Catar, México, França e Polônia

Grupo B: Itália, Tunísia, Índia e Romênia

Grupo C: Argentina, Porto Rico, Paquistão e Argélia

Grupo D: Espanha, Cuba, Venezuela e Tchéquia

Grupo E: República Islâmica do Irã, BRASIL, Bulgária e Japão

Grupo F: Chinese Taipei, Egito, Estados Unidos e Turquia

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