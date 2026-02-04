Home
Trem noturno da Vale vende 30 mil passagens no primeiro mês de operação

Vendas serão reabertas nos meses de julho e dezembro, quando os passageiros terão nova oportunidade de viajar à noite pela Estrada de Ferro Vitória a Minas

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:19

Trem de passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas
Trem de passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Marcelo Barcelos

Cerca de 30 mil passagens foram comercializadas em janeiro, no primeiro mês de operação do trem noturno da Vale, na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). As informações foram levantadas pela mineradora a pedido de A Gazeta. As operações serão retomadas em julho e dezembro, meses de férias, quando as vendas serão reabertas.

A procura pelo trem noturno foi alta e logo no início de janeiro as passagens para todo o mês já estavam esgotadas

O valor dos bilhetes é o mesmo praticado nas viagens durante o dia. O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, custa R$ 125 na classe executiva e R$ 87, na econômica. Os pontos de parada do mês de janeiro foram definidos conforme a demanda atual de passageiros.

O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro. Dessa forma, além das viagens diurnas já existentes, a mineradora se comprometeu a ofertar viagens à noite nos meses de férias de janeiro, julho e dezembro.

Ao longo da viagem, os passageiros puderam adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso em cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida.

O gerente do trem de passageiros Eduardo Soares destacou que, há mais de 120 anos, a estrada de ferro contribui para o desenvolvimento e a transformação dos municípios entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

“Mais do que ligar destinos, a ferrovia conecta histórias, tradições e o cotidiano de milhares de pessoas, consolidando-se como um importante vetor social e econômico para essas localidades. Neste ano, iniciamos as operações do Trem de Férias, um serviço que já foi muito bem recebido pelos passageiros e que estará disponível nos meses de janeiro, julho e dezembro”, concluiu.

