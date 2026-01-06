Home
Trem noturno da Vale está com passagens esgotadas

Passageiros terão de esperar julho para adquirir novos bilhetes ou contar com desistência ou remarcação dos que já foram vendidos

Vinicius Zagoto

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:51

Trem de passageiros passou por período de testes para iniciar operação noturna entre Minas e Espírito Santo
Trem de passageiros passou por período de testes para iniciar operação noturna entre Minas e Espírito Santo Crédito: Divulgação/Vale

Quem quiser viajar no trem noturno da Vale, na Estrada de Ferro Vitória a Minas, vai ter que esperar julho ou contar com desistência  ou remarcação. Isso porque todas as passagens para as viagens de janeiro estão já estão esgotadas. Ao todo, foram comercializados mais de 20 mil bilhetes.

Trilhos foram ocupados por indígenas há mais de 70 dias; o grupo reivindica reparação de danos causados pelo desastre de Mariana

Justiça determina reintegração de posse de ferrovia bloqueada no ES

A maior preocupação está no setor de energia, em que o petróleo é um dos principais ativos, inclusive, com risco de variação no preço do combustível; comércio exterior também acompanha cenário

Petróleo e dólar: como ataque dos EUA à Venezuela pode afetar economia do ES

O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro. Dessa forma, além das viagens diurnas já existentes, a mineradora se comprometeu a ofertar viagens à noite nos meses de janeiro, julho e dezembro, períodos de férias.

De acordo com a Vale, ainda que esgotadas, podem aparecer passagens disponíveis no sistema de vendas em caso de cancelamento ou remarcação.

Ao longo da viagem, os passageiros podem adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. Os pontos de parada no mês de janeiro foram definidos de acordo com a demanda atual. Entre os trechos atendidos no horário noturno está a conexão entre Itabira e Nova Era, em Minas Gerais.

A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso de cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida.

Valor das passagens

O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, custa R$ 125 na classe executiva e R$ 87 na econômica.

Confira os horários e pontos de parada

Sentido ES - MG 

  • Estação Pedro Nolasco (Cariacica) – 18h 
  • Fundão – 19h 
  • Colatina – 20h26 
  • Baixo Guandu – 21h12 
  • Aimorés – 21h22 
  • Resplendor – 22h03 
  • Conselheiro Pena – 22h40 
  • Governador Valadares – 23h57 
  • Ipatinga – 1h55 
  • Estação Desembargador Drumont (Nova Era) – 3h15 
  • Conexão Nova Era a Itabira – 3h35 
  • Rio Piracicaba – 4h01 
  • Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 5h07 
  • Belo Horizonte – 7h50

Sentido MG – ES 

  • Belo Horizonte – 19h 
  • Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 20h45 
  • Rio Piracicaba – 21h51 
  • Conexão Itabira – Nova Era – 21h
  • Estação Desembargador Drumont (Nova Era ) – 22h34   
  • Ipatinga – 23h54 
  • Governador Valadares – 1h49 
  • Conselheiro Pena – 3h11 
  • Resplendor – 3h49 
  • Aimorés – 4h32 
  • Baixo Guandu – 4h42 
  • Colatina – 5h30 
  • Fundão – 6h56 
  • Pedro Nolasco – 8h15

