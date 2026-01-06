20 mil passagens

Trem noturno da Vale está com passagens esgotadas

Passageiros terão de esperar julho para adquirir novos bilhetes ou contar com desistência ou remarcação dos que já foram vendidos

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:51

Trem de passageiros passou por período de testes para iniciar operação noturna entre Minas e Espírito Santo Crédito: Divulgação/Vale

Quem quiser viajar no trem noturno da Vale, na Estrada de Ferro Vitória a Minas, vai ter que esperar julho ou contar com desistência ou remarcação. Isso porque todas as passagens para as viagens de janeiro estão já estão esgotadas. Ao todo, foram comercializados mais de 20 mil bilhetes.

O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro. Dessa forma, além das viagens diurnas já existentes, a mineradora se comprometeu a ofertar viagens à noite nos meses de janeiro, julho e dezembro, períodos de férias.

De acordo com a Vale, ainda que esgotadas, podem aparecer passagens disponíveis no sistema de vendas em caso de cancelamento ou remarcação.

Ao longo da viagem, os passageiros podem adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. Os pontos de parada no mês de janeiro foram definidos de acordo com a demanda atual. Entre os trechos atendidos no horário noturno está a conexão entre Itabira e Nova Era, em Minas Gerais.

A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso de cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida.

Valor das passagens O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, custa R$ 125 na classe executiva e R$ 87 na econômica.

Confira os horários e pontos de parada

Sentido ES - MG

Estação Pedro Nolasco (Cariacica) – 18h

Fundão – 19h

Colatina – 20h26

Baixo Guandu – 21h12

Aimorés – 21h22

Resplendor – 22h03

Conselheiro Pena – 22h40

Governador Valadares – 23h57

Ipatinga – 1h55

Estação Desembargador Drumont (Nova Era) – 3h15

Conexão Nova Era a Itabira – 3h35

Rio Piracicaba – 4h01

Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 5h07

Belo Horizonte – 7h50

Sentido MG – ES

Belo Horizonte – 19h

Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 20h45

Rio Piracicaba – 21h51

Conexão Itabira – Nova Era – 21h



Estação Desembargador Drumont (Nova Era ) – 22h34

Ipatinga – 23h54

Governador Valadares – 1h49

Conselheiro Pena – 3h11

Resplendor – 3h49

Aimorés – 4h32

Baixo Guandu – 4h42

Colatina – 5h30

Fundão – 6h56

Pedro Nolasco – 8h15

