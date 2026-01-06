Trem noturno da Vale está com passagens esgotadas

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:51
Quem quiser viajar no trem noturno da Vale, na Estrada de Ferro Vitória a Minas, vai ter que esperar julho ou contar com desistência ou remarcação. Isso porque todas as passagens para as viagens de janeiro estão já estão esgotadas. Ao todo, foram comercializados mais de 20 mil bilhetes.
O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro. Dessa forma, além das viagens diurnas já existentes, a mineradora se comprometeu a ofertar viagens à noite nos meses de janeiro, julho e dezembro, períodos de férias.
De acordo com a Vale, ainda que esgotadas, podem aparecer passagens disponíveis no sistema de vendas em caso de cancelamento ou remarcação.
Ao longo da viagem, os passageiros podem adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. Os pontos de parada no mês de janeiro foram definidos de acordo com a demanda atual. Entre os trechos atendidos no horário noturno está a conexão entre Itabira e Nova Era, em Minas Gerais.
A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso de cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida.
Valor das passagens
O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, custa R$ 125 na classe executiva e R$ 87 na econômica.
Sentido ES - MG
Sentido MG – ES
