Infográfico explica

Veja quais modelos de aviões poderão pousar no Aeroporto das Montanhas

De monomotores a jatos, estrutura que será construída na Região Serrana poderá receber mais de dez modelos diferentes de aeronaves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:34

Modelos de aeronaves que poderão operar no Aeroporto das Montanhas Crédito: Reprodução

O novo Aeroporto das Montanhas, que será construído em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, terá capacidade para receber mais de dez modelos diferentes de aeronaves. As informações constam em um projeto prévio feito pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), ao qual A Gazeta teve acesso. Confira no infográfico abaixo os modelos que poderão pousar na estrutura.

O maior avião que poderá pousar na Região Serrana será do modelo ATR 42-600, com capacidade para até 50 passageiros. Já o menor será o Cessna, com capacidade para até 2 ocupantes.

Pista será menor que as de outros aeroportos

Localizado a 15 km do Centro de Venda Nova do Imigrante, o aeroporto será erguido no distrito de Caxixe Frio e contará com uma pista de 1.200 metros de comprimento, 30 metros de largura e 7,5 metros de acostamento. Com isso, a estrutura será menor do que a de outros aeroportos capixabas.

A pista mais antiga do Aeroporto de Vitória tem 1.750 metros por 45 metros de largura, enquanto a mais nova conta com 2.058 metros por 45 metros. O terminal de Linhares, por sua vez, possui uma pista de 1.860 metros por 45 metros de largura.

Sendo assim, não estão previstos pousos de grandes aviões comerciais, como os operados por Azul, Gol e Latam no aeroporto da Capital. No entando, serão possíveis rotas regionais, como a existente em Linhares, Norte do Espírito Santo, feita com um Cessna Grand Caravan, que conecta o município a Confins, Belo Horizonte (MG).

O investimento previsto na implantação do aeroporto é de R$ 75,3 milhões, com execução sob o regime de Contratação Integrada, que reúne projeto, licenciamento, obras e homologação em um único contrato. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 6 de abril, às 10h, quando serão recebidas as propostas das empresas interessadas.

O prazo estimado para a implantação prevê até oito meses para a elaboração dos projetos executivos e os processos de licenciamento, além de até 22 meses para a execução das obras.

O projeto prevê ainda a construção de terminal de passageiros, acesso viário, estacionamento e estruturas de apoio.

Em solenidade no Palácio Anchieta, em 30 de dezembro, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que a expectativa é de que o aeroporto regional potencialize o turismo na região de montanhas capixabas.

“Um investimento sonhado por muita gente, e hoje damos o primeiro passo, com o lançamento do edital. Muito em breve, vamos iniciar as obras. Que nosso 2026 possa ser ainda melhor do que o ano que está terminando”, declarou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta