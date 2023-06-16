VIX, CWB, BSB: entenda as siglas das cidades nos aeroportos do país

Siglas de aeroportos chamam a atenção pelo uso de letras "diferentonas" Crédito: Geraldo Netto

VIX, CWB e BSB são siglas de aeroportos localizados em diferentes regiões do país e, em alguns casos, acabam virando um apelido das cidades onde estão. Mas você sabe como essas siglas são formadas e por que elas não seguem à risca as três primeiras letras dos nomes das cidades?

Quem já teve a oportunidade de viajar de avião pode ter se deparado com as siglas GRU (Aeroporto de Guarulhos), SDU (Santos Dumont) ou GIG (Tom Jobim), destinos muito comuns no país.

E mesmo para aqueles que não viajam, algumas dessas siglas acabam virando uma forma de chamar a cidade. Em Vitória , é comum ouvir alguém dizer que “Vai pra VIX” ou usar a sigla como diminutivo do nome da Capital.

Algumas metrópoles contam com mais de um aeroporto de grande porte, como é o caso de Rio de Janeiro São Paulo e outros destinos internacionais. Por isso, a aviação criou essas siglas, para organizar as rotinas aeroportuárias de passageiros e pilotos.

Em entrevista para A Gazeta, o gerente de aeroportos de Vitória e Macaé, Fernando Castro, da Zurich Airport Brasil, explica que a criação dessas siglas começou após a Segunda Guerra Mundial, devido ao avanço da aviação naquele período.

"Essas siglas são designativas utilizadas por aeroportos no mundo todo. A aviação se popularizou muito mundialmente e os países viram a necessidade de criar alguns critérios de padronização" Fernando Castro - Gerente de aeroportos de Vitória e Macaé

Antiga fachada do Aeroporto de Vitória que utilizava a sigla VIX. Na galeria de fotos você pode ver a fachada atual com o logo do Vitória Airport Crédito: Carlos Alberto Silva

Castro destaca que com o crescimento da aviação, surgiu a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), um dos braços da ONU, e a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

“A IATA é uma associação comercial que cuida dos interesses da aviação civil. É dela que vem a sigla de três letras, que é muito popular e a gente mais conhece: VIX, de Vitória, GRU, de Guarulhos, Florianópolis, FLN”, contextualiza o gerente de aeroportos.

Pelas regras da IATA, as três primeiras letras fazem referência à cidade onde o aeroporto está. No entanto, em alguns casos, essa sigla já é utilizada. Daí a necessidade de agregar outra letra.

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

CIDADE ESPANHOLA "PEGOU" SIGLA DE VITÓRIA

"Pela lógica de Vitória, a sigla seria VIT, mas essa já é utilizada por um aeroporto da Espanha, em uma cidade que também se chama Vitória" Fernando Castro - Gerente de aeroportos de Vitória e Macaé

"Nesses casos, utilizam-se letras aleatórias, como foi o VIX, que acaba trazendo uma característica para a cidade como um todo”, prossegue Fernando Castro.

O mesmo se repete em outras cidades, como Curitiba. Pela lógica, o aeroporto deveria se chamar CUR, mas essa sigla já é utilizada em Curaçao, uma ilha do Caribe. Assim, a cidade do Sul do país ficou com as letras CWB.

No caso de Brasília, a sigla BSB foi colocada porque o aeroporto foi construído em 1957, dezessete anos após a inauguração do de Barreiras, no interior da Bahia, chamado de BRA.

Além da sigla da IATA, os aeroportos contam com uma outra, de quatro letras, dada pela ICAO, das Nações Unidas. Essa é mais desconhecida e um pouco mais complexa. No caso de Vitória, o designativo é SBVT. A primeira letra se refere ao continente (South América), a segunda é o país (Brasil) e as outras duas são a cidade.

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