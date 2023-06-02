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Leonel Ximenes

Decolou! Aeroporto de Vitória, de patinho feio a motivo de orgulho

Maio foi um mês de duas excelentes notícias para o terminal aeroportuário capixaba

Públicado em 

02 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O novo Aeroporto de Vitória foi inaugurado em 2018
O novo Aeroporto de Vitória foi inaugurado em 2018 Crédito: Bárbara Lopes
Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Aeroporto de Vitória superou o movimento de 2019, antes da crise provocada pelo coronavírus. O mês de maio registrou um crescimento de 4% no número de voos e de 1% no de passageiros, quando comparado a maio de 2019.
Em números absolutos, são 2.422 voos em maio de 2023 ante 2.326 voos em maio de 2019. Com relação aos passageiros, foram 263.220 em maio de 2023 contra 259.89 no mesmo período pré-crise sanitária. Os números reforçam a recuperação do setor aéreo, após quase três anos da maior crise da história do setor.

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No mês passado, passaram pelo aeroporto da Capital uma média de 78 voos por dia, distribuídos em 12 rotas. O retorno do voo direto para Recife (PE), com frequência de seis vezes por semana, e uma nova rota para Campos dos Goytacazes (RJ), ambos operados pela Azul, reforçaram o movimento em maio e contribuíram para a recuperação do setor.

AEROPORTO É O MAIS PONTUAL DO BRASIL

Também no mês que passou, o Aeroporto de Vitória se tornou o mais pontual do país, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA) do Departamento de Controle de Espaço Aéreo (Decea).
De acordo com a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, oito em cada dez voos que passam pelo aeroporto capixaba pousam ou decolam em um tempo inferior a 15 minutos do horário programado pelas companhias aéreas.
O índice de 81,69% rendeu ao aeroporto o título de mais pontual do Brasil, entre 20 terminais avaliados, no principal prêmio do setor no país, o “Aviação + Brasil 2023”, promovido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).
Em abril, Vitória já havia conquistado o segundo lugar, o que mostra a evolução do novo e moderno aeroporto inaugurado em março de 2018.
Os tempos de vergonha e constrangimento com o antigo aeroporto da Avenida Fernando Ferrari parecem ter ficado mesmo para trás. Que continue decolando com firmeza, suavidade e segurança!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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