Decolou! Aeroporto de Vitória, de patinho feio a motivo de orgulho

O novo Aeroporto de Vitória foi inaugurado em 2018 Crédito: Bárbara Lopes

Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19 , o Aeroporto de Vitória superou o movimento de 2019, antes da crise provocada pelo coronavírus. O mês de maio registrou um crescimento de 4% no número de voos e de 1% no de passageiros, quando comparado a maio de 2019.

Em números absolutos, são 2.422 voos em maio de 2023 ante 2.326 voos em maio de 2019. Com relação aos passageiros, foram 263.220 em maio de 2023 contra 259.89 no mesmo período pré-crise sanitária. Os números reforçam a recuperação do setor aéreo, após quase três anos da maior crise da história do setor.

No mês passado, passaram pelo aeroporto da Capital uma média de 78 voos por dia, distribuídos em 12 rotas. O retorno do voo direto para Recife (PE) , com frequência de seis vezes por semana, e uma nova rota para Campos dos Goytacazes (RJ), ambos operados pela Azul, reforçaram o movimento em maio e contribuíram para a recuperação do setor.

AEROPORTO É O MAIS PONTUAL DO BRASIL

De acordo com a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, oito em cada dez voos que passam pelo aeroporto capixaba pousam ou decolam em um tempo inferior a 15 minutos do horário programado pelas companhias aéreas.

O índice de 81,69% rendeu ao aeroporto o título de mais pontual do Brasil, entre 20 terminais avaliados, no principal prêmio do setor no país, o “Aviação + Brasil 2023”, promovido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).

Em abril, Vitória já havia conquistado o segundo lugar, o que mostra a evolução do novo e moderno aeroporto inaugurado em março de 2018.