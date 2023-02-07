Agora vai? A tão sonhada Rodoviária de Linhares já tem data para ser inaugurada

Os torcedores adversários, quando querem provocar os palmeirenses, dizem que o Palmeiras não tem Mundial. Em Linhares, o desgosto local é saber que a cidade de quase 200 mil habitantes tem aeroporto, mas não tem rodoviária. Entretanto, a boa notícia é que esse constrangimento pode estar perto do fim para os orgulhosos moradores da cidade do Norte do Estado.
A tão sonhada rodoviária, segundo a prefeitura, deve começar a ser construída ainda neste ano e será inaugurada em 2024. As datas precisas e o local do terminal rodoviário estão sendo debatidos pela administração municipal com os moradores.
“Nossa intenção é iniciar as obras ainda em 2023 e concluí-las em 2024”, destacou o prefeito Bruno Marianelli, que participou, neste sábado (4), de um encontro que contou com a presença do presidente da Federação das Associações de Moradores de Linhares (Famol), Marcos Brison, e de presidentes de outras 10 associações da sede do município e do interior.
Segundo a Prefeitura de Linhares, um levantamento preliminar demonstrou que o fluxo de passageiros é relativamente pequeno para a atração de investimentos privados para a construção do novo terminal rodoviário. Por isso, o município deverá arcar com a obra da rodoviária, ainda sem valor definido.
Reportagem de A Gazeta publicada em abril do ano passado mostrou que, em Linhares, resta a quem precisa andar de ônibus ir até um ponto de parada das empresas que realizam o serviço de transporte. Na falta de uma rodoviária, o passageiro aguarda até mesmo na calçada, com malas e bolsas.
A falta de uma rodoviária é um problema antigo na cidade. Em 2015, chegou a ser anunciado um projeto em um terreno às margens da BR 101. No entanto, ele foi arquivado, porque o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendeu, na época, que havia irregularidades na permuta de aquisição do terreno.
O tema é tão delicado na cidade que adversários do então candidato ao governo do Estado em 2022 e ex-prefeito da cidade, Guerino Zanon, criticaram a falta de uma rodoviária na maior e mais próspera cidade do Norte do ES.