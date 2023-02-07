Agora vai? A tão sonhada Rodoviária de Linhares já tem data para ser inaugurada

Passageiros aguardam por ônibus na calçada no Centro de Linhares Crédito: Juliano Gomes

A tão sonhada rodoviária, segundo a prefeitura, deve começar a ser construída ainda neste ano e será inaugurada em 2024. As datas precisas e o local do terminal rodoviário estão sendo debatidos pela administração municipal com os moradores.

“Nossa intenção é iniciar as obras ainda em 2023 e concluí-las em 2024”, destacou o prefeito Bruno Marianelli, que participou, neste sábado (4), de um encontro que contou com a presença do presidente da Federação das Associações de Moradores de Linhares (Famol), Marcos Brison, e de presidentes de outras 10 associações da sede do município e do interior.

Segundo a Prefeitura de Linhares, um levantamento preliminar demonstrou que o fluxo de passageiros é relativamente pequeno para a atração de investimentos privados para a construção do novo terminal rodoviário. Por isso, o município deverá arcar com a obra da rodoviária, ainda sem valor definido.

Reportagem de A Gazeta publicada em abril do ano passado mostrou que, em Linhares, resta a quem precisa andar de ônibus ir até um ponto de parada das empresas que realizam o serviço de transporte. Na falta de uma rodoviária, o passageiro aguarda até mesmo na calçada, com malas e bolsas.

Em outro ponto da cidade, passageiros deixam bagagens na calçada Crédito: Juliano Gomes

A falta de uma rodoviária é um problema antigo na cidade. Em 2015, chegou a ser anunciado um projeto em um terreno às margens da BR 101 . No entanto, ele foi arquivado, porque o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendeu, na época, que havia irregularidades na permuta de aquisição do terreno.