Supermercados no ES se unem para faturar R$ 1,2 bilhão em 2023

A Aliança Mercantil reúne 18 lojas de supermercados em oito municípios do ES Crédito: Unsplash

Cinco redes familiares de supermercados do Espírito Santo se uniram para o desenvolvimento conjunto dos seus negócios e que tem como meta de faturamento R$ 1,2 bilhão em 2023. A Aliança Mercantil, a sociedade anônima (S/A) criada pelos empresários, nasce fortalecida pela parceria de 18 lojas, em oito cidades do interior e da Grande Vitória , envolvendo mais de 2,2 mil funcionários.

A aliança empresarial é formada por Supermercado Calvi, Supermercado Canguru (Dall´orto e Dalvi), Lavagnoli Atacado e Varejo, Oriundi Supermercados e SuperTop Atacado e Varejo (JL Comércio de Hortifruti).

As lojas estão localizadas em Vila Velha , Cariacica, Serra, Guarapari, Domingos Martins, Aracruz, Colatina e Linhares.

“O trabalho será desenvolvido a partir de estratégias pensadas para os ciclos trimestrais do ano. Queremos dar previsibilidade junto das principais indústrias e incrementar a participação dos negócios nas categorias em que estão inseridos”, explica Waldês Calvi, diretor-presidente da Aliança Mercantil.

Em outras palavras, a aliança dos supermercadistas visa, segundo Calvi, a levar mais qualidade e preço competitivo ao consumidor final. “Com a aliança, teremos uma logística mais eficiente e o aperfeiçoamento da cadeia de distribuição”, destaca o empresário.

Evento de apresentação da Aliança Mercantil, no dia 26 de janeiro, em Vitória Crédito: Divulgação

Calvi explica que a gestão de cada rede de supermercado continua independente, mas através da Aliança Mercantil, cujo controle está distribuído de forma igualitária entre os cinco sócios (20% para cada um), os supermercados podem, por exemplo, fazer compras conjuntas, usar de forma solidária o aparato logístico e distribuir os produtos de forma mais racional entre as lojas.

O resultado alcançado a partir dessa sinergia, ressalta o diretor-presidente da Aliança Mercantil, pode ser preços menores e produtos de qualidade e mais adequados ao consumidor.