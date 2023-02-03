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Leonel Ximenes

Supermercados no ES se unem para faturar R$ 1,2 bilhão em 2023

Aliança Mercantil reúne lojas na Grande Vitória e no interior e prevê ações conjuntas no mercado

Públicado em 

03 fev 2023 às 16:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Supermercado.
A Aliança Mercantil reúne 18 lojas de supermercados em oito municípios do ES Crédito: Unsplash
Cinco redes familiares de supermercados do Espírito Santo se uniram para o desenvolvimento conjunto dos seus negócios e que tem como meta de faturamento R$ 1,2 bilhão em 2023. A Aliança Mercantil, a sociedade anônima (S/A) criada pelos empresários, nasce fortalecida pela parceria de 18 lojas, em oito cidades do interior e da Grande Vitória, envolvendo mais de 2,2 mil funcionários.
A aliança empresarial é formada por Supermercado Calvi, Supermercado Canguru (Dall´orto e Dalvi), Lavagnoli Atacado e Varejo, Oriundi Supermercados e SuperTop Atacado e Varejo (JL Comércio de Hortifruti).
As lojas estão localizadas em Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Domingos Martins, Aracruz, Colatina e Linhares.

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“O trabalho será desenvolvido a partir de estratégias pensadas para os ciclos trimestrais do ano. Queremos dar previsibilidade junto das principais indústrias e incrementar a participação dos negócios nas categorias em que estão inseridos”, explica Waldês Calvi, diretor-presidente da Aliança Mercantil.
Em outras palavras, a aliança dos supermercadistas visa, segundo Calvi, a levar mais qualidade e preço competitivo ao consumidor final. “Com a aliança, teremos uma logística mais eficiente e o aperfeiçoamento da cadeia de distribuição”, destaca o empresário.
Evento de apresentação da Aliança Mercantil, no dia 26 de janeiro, em Vitória
Evento de apresentação da Aliança Mercantil, no dia 26 de janeiro, em Vitória Crédito: Divulgação
Calvi explica que a gestão de cada rede de supermercado continua independente, mas através da Aliança Mercantil, cujo controle está distribuído de forma igualitária entre os cinco sócios (20% para cada um), os supermercados podem, por exemplo, fazer compras conjuntas, usar de forma solidária o aparato logístico e distribuir os produtos de forma mais racional entre as lojas.

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O resultado alcançado a partir dessa sinergia, ressalta o diretor-presidente da Aliança Mercantil, pode ser preços menores e produtos de qualidade e mais adequados ao consumidor.
“O objetivo é que o consumidor fique mais satisfeito, ele é o centro da nossa estratégia. A intenção é apoiar as operações físicas dos supermercados, atacarejos e hipermercados sócios da Aliança”, diz Calvi.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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