Por decisão judicial, famosa padaria da Praia do Canto fecha as portas

Fornos desligados, milhares de pães a menos, 55 postos de trabalho extintos e um dos pontos comerciais mais badalados da Praia do Canto
fechado. A famosa padaria Moinho Itália, localizada na Rua Joaquim Lírio, depois de quatro anos de funcionamento, fechará as portas nesta quarta-feira (30), anunciaram seus proprietários nas redes sociais.
O motivo é uma decisão judicial e um desacordo em relação à renovação do contrato de locação do ponto comercial. “Vimos a público informar oficialmente o fechamento da filial da Praia do Canto. A negociação para a renovação do contrato de aluguel foi infrutífera e desgastante, e por este motivo, a partir do dia 01/12/22, não mais atenderemos ao público, por uma injusta decisão judicial”, informou a direção da empresa.
As outras quatro unidades da padaria, localizadas na Mata da Praia, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia da Costa
, continuarão funcionando normalmente. Em conversa com a coluna, o empresário Alex Pimentel, dono da rede de panificação, confirmou o fechamento e a demissão de 55 profissionais.
Segundo ele, alguns funcionários da filial da Praia do Canto
serão remanejados para outras unidades, mas o total de demissões de trabalhadores da Moinho Itália será realmente de 55. “São 55 menos famílias nesta época de Natal e fim de ano e saída de pandemia. Não está fácil pra ninguém”, lamentou Pimentel.
Em resposta à indagação de seguidores da padaria nas redes sociais, a empresa alegou que não fechará a unidade da Praia do Canto
por falta de pagamento ao proprietário do imóvel. “A despeito do que se comenta em torno do fechamento da filial da Praia do Canto, por desconhecimento ou por maldade mesmo, não consta absolutamente nenhum débito pendente para com o locador, a RS Construtora.”
Internautas também lamentaram o fechamento da padaria. “Lamentável. O bairro perde com esse fechamento”, escreveu um internauta. “Que pena! Amava tomar um café na varanda desta padaria”, desabafou outro. “Vai morrer a rua. A animação era a padaria com a circulação de pessoas que iam ao local”, reforçou outro cliente.