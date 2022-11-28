Por decisão judicial, famosa padaria da Praia do Canto fecha as portas

O motivo é uma decisão judicial e um desacordo em relação à renovação do contrato de locação do ponto comercial. “Vimos a público informar oficialmente o fechamento da filial da Praia do Canto. A negociação para a renovação do contrato de aluguel foi infrutífera e desgastante, e por este motivo, a partir do dia 01/12/22, não mais atenderemos ao público, por uma injusta decisão judicial”, informou a direção da empresa.