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Leonel Ximenes

Fechado desde 2013, hotel de 43 anos será reaberto em Guarapari

Imóvel quase foi a leilão, mas um empresário assumiu o negócio, remodelou todo o empreendimento e vai reabri-lo no começo de dezembro

Públicado em 

22 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Suíte superluxo do Hotel Gaeta, em Meaípe
Suíte superluxo do Hotel Gaeta, em Meaípe Crédito: Marcelo Moryan
Está marcada para o dia 9 de dezembro a reinauguração do Gaeta, tradicional hotel inaugurado em 1979, em Meaípe, Guarapari, que estava fechado desde 2013. 
O hotel, depois de dois anos de obras, será reaberto com 75 suítes de cinco padrões diferentes, piscina, bar molhado, SPA, sauna, restaurante para café da manhã, coworking, academia, brinquedoteca e centro de convenções.
Fachada do Hotel Gaeta, em Guarapari
Fachada do remodelado Hotel Gaeta, em Meaípe, Guarapari Crédito: Marcelo Moryan
O Gaeta será reaberto antes da chegada da temporada de verão em Guarapari e já está aceitando reservas, inclusive para o Natal e o Réveillon. O hotel aderiu também à Black Friday e está dando descontos para quem fizer reservas no dia da promoção, nesta sexta-feira (25).
O preço das diárias para casal, válido para janeiro de 2023, varia de R$ 550 (suítes standart II e II) a R$ 900 (suíte superluxo). O hotel exige pelo menos duas diárias de hospedagem.

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O imóvel quase foi a leilão, mas um empresário de Vitória chegou a um acordo com o antigo proprietário, assumiu o negócio, reformou e repaginou o tradicional hotel a partir do zero.

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Um dos destaques do novo Gaeta é um conjunto de 60 imagens feitas pelo artista multimídia Marcelo Moryan que estarão expostas nos quartos do hotel. Ao lado de cada quadro haverá um QR Code pelo qual o hóspede poderá obter informações culturais e históricas sobre a foto.
Ofício das paneleiras de barro de Goiabeiras, uma das fotos que ilustram os quartos do Hotel Gaeta
Ofício das paneleiras de barro de Goiabeiras, uma das fotos que ilustram os quartos do Hotel Gaeta Crédito: Marcelo Moryan
As imagens captadas por Moryan são formadas por paisagens de todo o Espírito Santo, incluindo recursos naturais, gastronomia e manifestações culturais.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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