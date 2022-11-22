Fechado desde 2013, hotel de 43 anos será reaberto em Guarapari

Está marcada para o dia 9 de dezembro a reinauguração do Gaeta, tradicional hotel inaugurado em 1979, em Meaípe, Guarapari
, que estava fechado desde 2013.
O hotel, depois de dois anos de obras, será reaberto com 75 suítes de cinco padrões diferentes, piscina, bar molhado, SPA, sauna, restaurante para café da manhã, coworking, academia, brinquedoteca e centro de convenções.
O Gaeta será reaberto antes da chegada da temporada de verão em Guarapari e já está aceitando reservas, inclusive para o Natal
e o Réveillon. O hotel aderiu também à Black Friday
e está dando descontos para quem fizer reservas no dia da promoção, nesta sexta-feira (25).
O preço das diárias para casal, válido para janeiro de 2023, varia de R$ 550 (suítes standart II e II) a R$ 900 (suíte superluxo). O hotel exige pelo menos duas diárias de hospedagem.
O imóvel quase foi a leilão, mas um empresário de Vitória
chegou a um acordo com o antigo proprietário, assumiu o negócio, reformou e repaginou o tradicional hotel a partir do zero.
Um dos destaques do novo Gaeta é um conjunto de 60 imagens feitas pelo artista multimídia Marcelo Moryan que estarão expostas nos quartos do hotel. Ao lado de cada quadro haverá um QR Code pelo qual o hóspede poderá obter informações culturais e históricas sobre a foto.
As imagens captadas por Moryan são formadas por paisagens de todo o Espírito Santo, incluindo recursos naturais, gastronomia e manifestações culturais.