Com investimento de R$ 30 milhões, ES terá hotel de luxo nas montanhas

Projeto do Orchids Bungalows Resort & Spa, em Alto Paraju, Domingos Martins Crédito: Divulgação

Será lançado no próximo dia 22, em Vitória, o Orchids Bungalows Resort & Spa, um empreendimento de hospedagem de alto luxo em estilo bangalô, localizado em Alto Paraju, distrito de Domingos Martins

O investimento é de R$ 30 milhões e deverá gerar 70 empregos diretos e indiretos. Com o início das operações do complexo hoteleiro, previstas para o final de 2025, serão criados em torno de 55 postos de trabalho. As obras devem começar em abril de 2023.

A estadia no hotel-residência será em 55 bangalôs, alguns deles sobre a água. O empreendimento contará com 65 mil metros quadrados com lazer completo, integrado com a área verde da região.

O projeto trará uma área gourmet integrada com quatro restaurantes, cafeteria e doceria, pub e adega. Também haverá um centro de convenções com espaço para 650 pessoas, sala de cinema para 60 pessoas e pista de boliche.

Assim como outros resorts, o Orchids Bungalows Resort & Spa adotará o modelo de compra compartilhada de frações imobiliárias - serão comercializadas 600 cotas de hospedagem. Dessa forma, o interessado paga apenas pelo tempo que efetivamente for aproveitar no espaço, sem precisar manter o imóvel fechado e ocioso, como acontece com imóveis usados pelas famílias nas férias.

Os empresários Gilmar Pereira e Fábio Lopes estão à frente do empreendimento, que terá projeto arquitetônico assinado por Sérgio Paulo Rabello.