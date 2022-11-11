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Leonel Ximenes

Com investimento de R$ 30 milhões, ES terá hotel de luxo nas montanhas

Obras estão previstas para começar em abril do ano;  e a inauguração, no final de 2025

Públicado em 

11 nov 2022 às 18:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Projeto do Orchids Bungalows Resort & Spa, em Alto Paraju, Domingos Martins
Projeto do Orchids Bungalows Resort & Spa, em Alto Paraju, Domingos Martins Crédito: Divulgação
Será lançado no próximo dia 22, em Vitória, o Orchids Bungalows Resort & Spa, um empreendimento de hospedagem de alto luxo em estilo bangalô, localizado em Alto Paraju, distrito de Domingos Martins.
O investimento é de R$ 30 milhões e deverá gerar 70 empregos diretos e indiretos. Com o início das operações do complexo hoteleiro, previstas para o final de 2025, serão criados em torno de 55 postos de trabalho. As obras devem começar em abril de 2023.
A estadia no hotel-residência será em 55 bangalôs, alguns deles sobre a água. O empreendimento contará com 65 mil metros quadrados com lazer completo, integrado com a área verde da região.

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O projeto trará uma área gourmet integrada com quatro restaurantes, cafeteria e doceria, pub e adega. Também haverá um centro de convenções com espaço para 650 pessoas, sala de cinema para 60 pessoas e pista de boliche.
Assim como outros resorts, o Orchids Bungalows Resort & Spa adotará o modelo de compra compartilhada de frações imobiliárias - serão comercializadas 600 cotas de hospedagem. Dessa forma, o interessado paga apenas pelo tempo que efetivamente for aproveitar no espaço, sem precisar manter o imóvel fechado e ocioso, como acontece com imóveis usados pelas famílias nas férias.

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Os empresários Gilmar Pereira e Fábio Lopes estão à frente do empreendimento, que terá projeto arquitetônico assinado por Sérgio Paulo Rabello.

Com investimento de R$ 30 milhões, ES terá hotel de luxo nas montanhas

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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