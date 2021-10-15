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Leonel Ximenes

Conheça a única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional

Apenas 22 praias do país conseguiram a certificação, válida para o verão 2021/2022

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 13:22

Públicado em 

15 out 2021 às 13:22
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A Praia da Sereia, em Vila Velha, recebeu a Bandeira Azul, principal certificação internacional dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2021/2022. Trata-se do único balneário capixaba com esse reconhecimento, conferido a 22 praias no Brasil. O selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas.
O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.

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O selo Bandeira Azul avalia 34 critérios, com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.
O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (EDE), instituição internacional com representantes de vários países. No Brasil, o Operador Nacional do programa é o Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado em Florianópolis (SC).

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Prefeitura de Vila Velha diz que está fazendo uma série de intervenções na praia, que fica ao lado do Clube Libanês, no final da Praia da Costa. Para melhorar o acesso dos banhistas, a PMVV promete melhorar a acessibilidade e a qualidade da areia e requalificar o local, delimitando o espaço de ambulantes. Esse trecho de praia, muito frequentado por famílias com crianças, terá um espaço artístico, segundo a prefeitura.

AS PRAIAS CERTIFICADAS COM A BANDEIRA AZUL

  1. Praia do Tombo, Guarujá – SP
  2. Prainha, Rio de Janeiro – RJ
  3. Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ
  4. Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA
  5. Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
  6. Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
  7. Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
  8. Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
  9. Praia de Piçarras – Balneário Piçarras – SC
  10. Praia de Guarajuba, Camaçari – BA
  11. Praia de Itacimirim, Camaçari – BA
  12. Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
  13. Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
  14. Praia da Conceição, Bombinhas – SC
  15. Prainha, São Francisco do Sul – SC
  16. Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
  17. Praia Grande, Penha – SC
  18. Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC
  19. Praia da Saudade, Penha – SC
  20. Praia da Sereia, Vila Velha – ES
  21. Praia do Sossego, Niterói – RJ
  22. Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

AS MARINAS CERTIFICADAS

  1. Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
  2. Marinas Nacionais, Guarujá – SP
  3. Iate Clube de Santa Catarina (sede Centro), Florianópolis – SC
  4. Marina Kauai, Ubatuba – SP
  5. Tedesco Marina – Balneário Camboriú – SC
  6. Marina Itajaí, Itajaí – SC

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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