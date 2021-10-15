Conheça a única praia do ES que recebeu selo de qualidade internacional

A Praia da Sereia, em Vila Velha
, recebeu a Bandeira Azul, principal certificação internacional dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2021/2022
. Trata-se do único balneário capixaba com esse reconhecimento, conferido a 22 praias no Brasil. O selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas.
O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.
O selo Bandeira Azul avalia 34 critérios, com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.
O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (EDE), instituição internacional com representantes de vários países. No Brasil
, o Operador Nacional do programa é o Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado em Florianópolis (SC).
A Prefeitura de Vila Velha
diz que está fazendo uma série de intervenções na praia, que fica ao lado do Clube Libanês, no final da Praia da Costa
. Para melhorar o acesso dos banhistas, a PMVV promete melhorar a acessibilidade e a qualidade da areia e requalificar o local, delimitando o espaço de ambulantes. Esse trecho de praia, muito frequentado por famílias com crianças, terá um espaço artístico, segundo a prefeitura.