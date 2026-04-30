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Futebol capixaba

Técnico do Vitória admite necessidade de rodar o elenco por conta de calendário cheio

Alvianil tem uma série intensa de jogos entre Série D e Copa ES neste mês de maio

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 19:07

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

30 abr 2026 às 19:07
Rafael Soriano, técnico do Vitória-ES
Rafael Soriano, técnico do Vitória-ES Lucas Fioroti / Vitória-ES

O Vitória prepara-se para um dos meses mais difíceis do ano. Depois de superar fase turbulenta e maus resultados, o Alvianil terá novo desafio pela frente, e precisará disputar nove jogos em maio, entre duas competições diferentes.


Em quarto no Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D, e com apenas uma rodada da Copa Espírito Santo disputada, o clube de Bento Ferreira ainda não assegurou posição que o permita abrir mão de alguma das competições. Rafael Soriano, treinador do time, sinalizou que o Vitória deve utilizar peças diversificadas para atingir seus objetivos em cada torneio, mas pediu foco na próxima partida.


"É quase um jogo a cada três dias, com certeza vamos precisar de todo o elenco. O Vitória montou um elenco qualificado, não muito volumoso, mas qualificado, para que todos pudessem ter condições de jogo. A gente chega nesse momento e com certeza vai precisar rodar sim, mas a gente tem um lema aqui que é o jogo a jogo, primeiro temos que pensar no jogo contra o Democrata, que é um jogo extremamente difícil contra um time que sequer tomou gols em casa. O objetivo é sempre entrar com uma equipe com a melhor condição para o momento do jogo", afirmou Soriano


Vitória-ES x Rio Branco-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026 Clara Fafá/Vitória FC

Além do discurso, Soriano, já mostrou que não tem problemas em usar escalações diferentes em cada partida. Nos últimos cinco jogos, o Vitória não repetiu os mesmos 11 iniciais nenhuma vez. Apesar disso, alguns jogadores são figurinhas carimbadas na maior parte das vezes no time titular. como Foguete, lateral-direito que começou jogando em quatro das cinco ocasiões.


O defensor de 30 anos não foi titular apenas duas vezes na temporada, diante do Capixaba, no Campeonato Capixaba, e contra o Porto Vitória, na Copa Espírito Santo. Mesmo com a visão do treinador de que rodar o elenco pode ser necessário, Foguete se declarou preparado para a sequência de jogos e sinalizou a importância do atleta se manter ativo.


"O atleta precisa ter constância e se preparar bem, a gente sabe que são muitos jogos, mas a preparação é fundamental. O calendário está muito cheio, então a gente tem que se preparar bemdurante a semana, e eu faço isso todos os dias. Acho que é ter confiança no trabalho, temos um grupo de jogadores muito bons, mas eu sempre quero jogar, e me preparo para isso", disse Foguete


Wellington Foguete, do Vitória-ES
Wellington Foguete, do Vitória-ES Henrique Montovanelli/FES

O Vitória volta aos gramados na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, contra o Democrata GV, às 20:30, no Mamudão, em Governador Valadares. Na sequência, o Alvianil enfrenta o Audax São Mateus no dia 7, e reencontra o Democrata, dessa vez no Salvador Costa, no dia 10. Anteriormente, o Vitória enfrentaria o time capixaba no dia 6 e os mineiros no dia 9, mas houveram alterações nas datas.


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