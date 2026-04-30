Técnico do Vitória admite necessidade de rodar o elenco por conta de calendário cheio

O Vitória prepara-se para um dos meses mais difíceis do ano. Depois de superar fase turbulenta e maus resultados, o Alvianil terá novo desafio pela frente, e precisará disputar nove jogos em maio, entre duas competições diferentes.





Em quarto no Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D, e com apenas uma rodada da Copa Espírito Santo disputada, o clube de Bento Ferreira ainda não assegurou posição que o permita abrir mão de alguma das competições. Rafael Soriano, treinador do time, sinalizou que o Vitória deve utilizar peças diversificadas para atingir seus objetivos em cada torneio, mas pediu foco na próxima partida.





"É quase um jogo a cada três dias, com certeza vamos precisar de todo o elenco. O Vitória montou um elenco qualificado, não muito volumoso, mas qualificado, para que todos pudessem ter condições de jogo. A gente chega nesse momento e com certeza vai precisar rodar sim, mas a gente tem um lema aqui que é o jogo a jogo, primeiro temos que pensar no jogo contra o Democrata, que é um jogo extremamente difícil contra um time que sequer tomou gols em casa. O objetivo é sempre entrar com uma equipe com a melhor condição para o momento do jogo", afirmou Soriano



