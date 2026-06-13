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Renata Rasseli

Nelson Ferlin celebra 80 anos com festa em família em Vila Velha

O empresário reuniu filhos, netos e bisnetos em sua casa de praia, em Interlagos

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

13 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Nelson Jr, Maria Amélia, Nelson, Júlia e Maria Izabel.
Nelson Jr, Maria Amélia, o aniversariante Nelson, Júlia e Maria Izabel Ferlin: celebrando 80 anos em família! Cloves Louzada

Querido de RR, o empresário Nelson Ferlin, à frente do Sal Globo desde 2000, celebrou seu aniversário de 80 anos, em sua casa de praia, em Vila Velha. Ao lado da esposa Aletice e dos filhos Nelson Jr. Maria Amélia, Maria Izabel e Júlia, o aniversariante recebeu também irmãos de Santa Catarina, além de netos e bisnetos. "A festa foi marcada por um clima de amor, gratidão e união, criando memórias que ficarão para sempre no coração de todos", disse a filha Izabel. Veja as fotos de Cloves Louzada. 

Em Vitória

O reitor da FAESA, Alexandre Nunes Theodoro, ao lado do ex-governador Renato Casagrande
O reitor da FAESA, Alexandre Nunes Theodoro, ao lado do ex-governador Renato Casagrande, na abertura do Espírito Santo Innovation Experience (ESX), maior evento de inovação do Estado,  na Praça do Papa.  Divulgação

Saúde

Medicina capixaba em evidência

A medicina produzida no Sul do Espírito Santo acaba de ganhar visibilidade internacional. O médico Paulo Afonso Nicoli, cooperado da Unimed Sul Capixaba, teve um artigo científico publicado na revista Arquivos de Bronconeumologia, periódico da Elsevier reconhecido mundialmente na área da saúde. O estudo aborda um caso raro de fratura de cateter causada pela síndrome de Pinch-off. Além da relevância científica do tema, a publicação destaca o nome do Hospital Unimed Sul Capixaba entre as instituições responsáveis pela pesquisa. O reconhecimento evidencia a importância da produção de conhecimento dentro dos hospitais e reforça o papel da pesquisa clínica na evolução da assistência aos pacientes e no intercâmbio de experiências com profissionais de diferentes países.

No Rio 

Dorion Soares, Marcelle Miranda, Ana Paula Barbosa e Flavia Curvelo
Dorion Soares reuniu clientes e convidados no Casa Tua, na Barra da Tijuca, para apresentar as novidades de sua alta joalheria. Na foto: Dorion Soares, Marcelle Miranda, Ana Paula Barbosa e Flavia Curvelo. Divulgação

Campanha

Junho Violeta

A advogada previdenciária e especialista em Direito da Pessoa Idosa, Juliana Pimentel, está às voltas com a campanha do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, em 15 de junho, intitulado Junho Violeta. Durante todo o mês de junho reitera-se a importância do respeito e da proteção à terceira idade; bem como se faz um alerta à sociedade acerca da negligência e dos abusos cometidos contra os idosos tais como: agressões físicas, violência psicológica, apropriação indevida de bens, cartões e pensões e falta de cuidados básicos.

Em Vila Velha
Mateus Cassol e Zezinho Boeachat, organizadores da Arena Grand Park
Mateus Cassol e Zezinho Boeachat, organizadores da Arena Grand Park, na Orla da Itapoã, que promete ser um point da Copa do Mundo 2026. Divulgação

Parabéns pra você!


A designer de joias Carla Buaiz e Diogo Azevedo recebem neste domingo, 14 de junho, para o terceiro aniversário da filha, Maria Victoria. O Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, será transformado em um verdadeiro conto de fadas, inspirado no clássico "Cinderela" sob o tom lúdico do bibbidi-bobbidi-boo.

Em Brasília

A presidente da CDL Jovem Vitória, Daiani Lavino, representará o Espírito Santo na III Reunião da Coordenação Nacional da CDL Jovem, promovida pela CNDL, entre os dias 17 e 19 de junho, em Brasília. O encontro reunirá lideranças de todo o país para debater pautas estratégicas do movimento lojista. A programação inclui ainda visitas técnicas ao Mané Mercado e ao Congresso Nacional, além de momentos de integração e networking entre os participantes.


Estreia em Vix

Quem está prestes a estrear atendimentos em Vitória é a fonoaudióloga Tatiane
Chagas, especialista em intervenção precoce no autismo. Tati, que comanda uma
clínica de referência em Salvador, traz na mala uma bagagem científica internacional: só neste ano, já passou por imersões em Salamanca, na Espanha, e em Portland, nos Estados Unidos. 


Partiu, Paris!


Referência em comunicação e posicionamento, Vanessa Coslop está na França conduzindo uma experiência transformadora para suas mentoradas. Acompanhada da sócia Sofia David, ela participa de uma intensa programação em Paris focada na construção de autoridade, identidade e presença, conceitos que fazem parte da metodologia desenvolvida pela empresária.

Rock em Santa Teresa


Apaixonados por Santa Teresa, Allyson Gutowski e Jamil Leite, da Etmos Construtora, lançam o Rock na Praça, neste sábado (13), na Rua do Lazer. No telão, o jogo do Brasil na Copa do Mundo e shows das bandas Memory Lane e Cadu Caruzo aninam os turistas em frente ao pub Red Rock Music. 

Veja Também 

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Diana Holanda

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A Gazeta premia as marcas mais lembradas pelos capixabas com festão e show de Toni Garrido

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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