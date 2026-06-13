Nelson Ferlin celebra 80 anos com festa em família em Vila Velha

Parabéns pra você!





A designer de joias Carla Buaiz e Diogo Azevedo recebem neste domingo, 14 de junho, para o terceiro aniversário da filha, Maria Victoria. O Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, será transformado em um verdadeiro conto de fadas, inspirado no clássico "Cinderela" sob o tom lúdico do bibbidi-bobbidi-boo.





Em Brasília

A presidente da CDL Jovem Vitória, Daiani Lavino, representará o Espírito Santo na III Reunião da Coordenação Nacional da CDL Jovem, promovida pela CNDL, entre os dias 17 e 19 de junho, em Brasília. O encontro reunirá lideranças de todo o país para debater pautas estratégicas do movimento lojista. A programação inclui ainda visitas técnicas ao Mané Mercado e ao Congresso Nacional, além de momentos de integração e networking entre os participantes.



Estreia em Vix



Quem está prestes a estrear atendimentos em Vitória é a fonoaudióloga Tatiane

Chagas, especialista em intervenção precoce no autismo. Tati, que comanda uma

clínica de referência em Salvador, traz na mala uma bagagem científica internacional: só neste ano, já passou por imersões em Salamanca, na Espanha, e em Portland, nos Estados Unidos.





Partiu, Paris!



Referência em comunicação e posicionamento, Vanessa Coslop está na França conduzindo uma experiência transformadora para suas mentoradas. Acompanhada da sócia Sofia David, ela participa de uma intensa programação em Paris focada na construção de autoridade, identidade e presença, conceitos que fazem parte da metodologia desenvolvida pela empresária.





Rock em Santa Teresa





Apaixonados por Santa Teresa, Allyson Gutowski e Jamil Leite, da Etmos Construtora, lançam o Rock na Praça, neste sábado (13), na Rua do Lazer. No telão, o jogo do Brasil na Copa do Mundo e shows das bandas Memory Lane e Cadu Caruzo aninam os turistas em frente ao pub Red Rock Music.