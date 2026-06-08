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Renata Rasseli

Heliane Duarte celebra aniversário com família e amigos em Vila Velha

O evento foi realizado no Coco Bambu de VV com bolo de Kenia Costa

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

08 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mariana, Lauro, Laura Laperriere e Heliane Duarte
Mariana, Lauro, Laura Laperriere e a aniversariante Heliane Duarte: em noite de parabéns pra você! Mônica Zorzanelli

Querida de RR, Heliane Duarte celebrou seus 70+, no restaurante Coco Bambu de Vila Velha. A aniversariante reuniu a família e amigos bem próximos para cantar os parabéns. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

Na Feira dos Municípios

Lourdes Ferolla
Querida de RR, Lourdes Ferolla é a nova produtora de limoncello de Santa Teresa. A foto foi no Pavilhão  dos Imigrantes da Feira dos Municípios 2026, onde Lourdes ministrou uma oficina.  Divulgação

[Prêmio]

Destaques do ano

 A empresária do ramo de beleza, Emília da Silva, será homenageada no Prêmio Comunicação & Destaque 2026 - Edição Vitória (ES), na categoria Perita Judicial da Beleza e Cabeleireira do Ano. A festa será realizada no dia 11 de junho, no restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória. O humorista Tom Pimenta e a cantora Babi Souza serão os apresentadores da noite, organizada pelo jornalista Romildo dos Santos, o Billy Jackson.

Em Buenos Aires

Bruno Finamore
Os advogados e sócios Bruno Finamore e Felipe Finamore representaram o escritório Finamore Simoni Advogados em Buenos Aires, onde participaram do curso "Tutela Jurisdicional e Solução de Conflitos em Perspectiva Comparada: Brasil – América Latina", promovido pela Accademia Juris Roma na Universidade del Salvador. O encontro reuniu importantes nomes do meio jurídico latino-americano e fortaleceu o intercâmbio de experiências entre os países. Na foto: Bruno Finamore. Divulgação

[Inverno]

Cuidado com ambientes fechados

A queda das temperaturas costuma mudar hábitos da população, que passa mais tempo em locais fechados e com pouca circulação de ar. A pneumologista Jéssica Polese alerta que esse comportamento pode favorecer a transmissão de doenças respiratórias. “Manter os ambientes ventilados continua sendo uma das medidas mais importantes para reduzir a circulação de vírus. Pequenas atitudes do dia a dia fazem diferença na prevenção e ajudam a proteger toda a família”, ressalta a especialista.

Em Vitória

Pedro e Aluisio Sarlo
Pedro e Aluisio Sarlo: em jantar de negócios em Vitória. Divulgação

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Casamento Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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