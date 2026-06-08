Heliane Duarte celebra aniversário com família e amigos em Vila Velha

A queda das temperaturas costuma mudar hábitos da população, que passa mais tempo em locais fechados e com pouca circulação de ar. A pneumologista Jéssica Polese alerta que esse comportamento pode favorecer a transmissão de doenças respiratórias. “Manter os ambientes ventilados continua sendo uma das medidas mais importantes para reduzir a circulação de vírus. Pequenas atitudes do dia a dia fazem diferença na prevenção e ajudam a proteger toda a família”, ressalta a especialista.