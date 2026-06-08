Heliane Duarte celebra aniversário com família e amigos em Vila Velha

Querida de RR, Heliane Duarte celebrou seus 70+, no restaurante Coco Bambu de Vila Velha. A aniversariante reuniu a família e amigos bem próximos para cantar os parabéns. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Na Feira dos Municípios
[Prêmio]
Destaques do ano
A empresária do ramo de beleza, Emília da Silva, será homenageada no Prêmio Comunicação & Destaque 2026 - Edição Vitória (ES), na categoria Perita Judicial da Beleza e Cabeleireira do Ano. A festa será realizada no dia 11 de junho, no restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória. O humorista Tom Pimenta e a cantora Babi Souza serão os apresentadores da noite, organizada pelo jornalista Romildo dos Santos, o Billy Jackson.
Em Buenos Aires
[Inverno]
Cuidado com ambientes fechados
A queda das temperaturas costuma mudar hábitos da população, que passa mais tempo em locais fechados e com pouca circulação de ar. A pneumologista Jéssica Polese alerta que esse comportamento pode favorecer a transmissão de doenças respiratórias. “Manter os ambientes ventilados continua sendo uma das medidas mais importantes para reduzir a circulação de vírus. Pequenas atitudes do dia a dia fazem diferença na prevenção e ajudam a proteger toda a família”, ressalta a especialista.
Em Vitória
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