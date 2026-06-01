Laíse Venturin Teixeira e Gilberto Larciprete dizem sim-sim em Vitória

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026 promete brindar o público com uma experiência à altura dos grandes festivais. Nesta edição, a adega oficial do evento será assinada pelo Grupo Perim, que levará ao festival uma seleção refinada com mais de dez rótulos nacionais e internacionais. Entre tintos, rosés e frisantes, o espaço reunirá vinhos de Portugal, Argentina, Chile e Brasil, ampliando a experiência sensorial proposta pelo evento. Esse ano, o FIG retorna entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, transformando o Centro de Eventos de Guaçuí, no coração do Caparaó capixaba, em uma experiência inspirada no universo de Las Vegas.