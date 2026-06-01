Laíse Venturin Teixeira e Gilberto Larciprete dizem sim-sim em Vitória

Sob as bênçãos dos pais Juninho e Daise Teixeira e Gilberto de Oliveira Larciprete e Alessandra Gameiro Larciprete, Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete disseram sim-sim na sexta-feira (29), na Igreja São Gonçalo, e recepção no Espelho D'Água do Álvares Cabral. A noiva vestiu um look do Atelier Duemme, de Margareth Zamprogno. O cerimonial ficou a cargo de CB Eventos. Veja as fotos de Cacá Lima.
Em Vila Velha
[Festival]
Em Guaçuí
O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026 promete brindar o público com uma experiência à altura dos grandes festivais. Nesta edição, a adega oficial do evento será assinada pelo Grupo Perim, que levará ao festival uma seleção refinada com mais de dez rótulos nacionais e internacionais. Entre tintos, rosés e frisantes, o espaço reunirá vinhos de Portugal, Argentina, Chile e Brasil, ampliando a experiência sensorial proposta pelo evento. Esse ano, o FIG retorna entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, transformando o Centro de Eventos de Guaçuí, no coração do Caparaó capixaba, em uma experiência inspirada no universo de Las Vegas.
Em Vila Velha 2
[Em São Paulo]
ES Na Expert
A abertura das vendas para a Expert XP 2026 reforça uma oportunidade importante para investidores, empresários e profissionais do Espírito Santo se conectarem às principais discussões econômicas do país. Considerado o maior festival de investimentos do mundo, o evento acontece entre os dias 23 e 25 de julho, em São Paulo, e deve reunir milhares de participantes para debater mercado financeiro, economia, inovação e empreendedorismo.
Em Vila Velha 3
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