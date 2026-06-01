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Renata Rasseli

Laíse Venturin Teixeira e Gilberto Larciprete dizem sim-sim em Vitória

A cerimônia religiosa foi na Igreja São Gonçalo e a recepção no Espelho D´Água Álvares Cabral

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

01 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete
Os pais da noiva Juninho e Daise Teixeira, os noivos Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete e os pais do noivo Gilberto de Oliveira Larciprete e Alessandra Gameiro Larciprete: sim-sim na sexta-feira (29), no Espelho D'Água, em Vitória  Cacá Lima

Sob as bênçãos dos pais Juninho e Daise Teixeira e Gilberto de Oliveira Larciprete e Alessandra Gameiro Larciprete, Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete disseram sim-sim na sexta-feira (29), na Igreja São Gonçalo, e recepção no Espelho D'Água do Álvares Cabral. A noiva vestiu um look do Atelier Duemme, de Margareth Zamprogno. O cerimonial ficou a cargo de CB Eventos. Veja as fotos de Cacá Lima. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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