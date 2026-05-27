Assembleia Legislativa abre exposição "190 Caminhos da Cidadania"; veja fotos

Autoridades e personalidades do meio cultural, servidores e deputados estaduais participaram, na noite desta segunda-feira (25), de vernissage que marcou a abertura da exposição "190 Caminhos da Cidadania", na Assembleia Legislativa (Ales). Com a curadoria de Ronaldo Barbosa, a mostra reúne documentos antigos e obras artísticas contemporâneas que contam história do Espírito Santo e do Parlamento estadual.
Um dos destaques da exposição é a obra “Partida de Arariboia”, de Levino Fânzeres – resgatando o percurso que atravessa quase dois séculos da formação política e social do Estado capixaba.
A mostra, que faz parte das comemorações dos 190 anos da Ales, fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, até julho. Veja quem prestigiou a abertura da exposição na galeria.
Em Cannes
[Jantar beneficente]
Solidariedade à beira-mar
É nesta quarta-feira (27) o tradicional Jantar Além Mar, promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto. O evento deve reunir nomes da sociedade capixaba em uma noite que une gastronomia, encontros e propósito, com renda destinada às ações da instituição que atende crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro. Em sua quinta edição, a iniciativa já se consolidou como uma importante corrente de solidariedade no calendário social capixaba e reflete o compromisso social do Iate Clube, que se aproxima de seus 80 anos mantendo viva sua atuação em prol da comunidade, do esporte e de causas que transformam vidas.--
Encontro
[ESX+Ibef]
Inovação capixaba
O futuro do trabalho, os impactos da inteligência artificial e a relação entre humanos e máquinas serão o tema do IBEF Innovation + ESX Collab, que acontece no próximo dia 2 de junho, às 15 horas, na Casa Vilani, em Vitória. A iniciativa é promovida pelo IBEF-ES em parceria com o ESX e o Sebrae/ES e integra a programação comemorativa dos 40 anos da entidade. O destaque do encontro será a palestra de Ricardo Cappra, cientista de dados e fundador do Cappra Institute, que abordará o tema “Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas”. A diretora executiva de operações do IBEF-ES, Francis Ferrari, destaca que o evento aproxima ainda mais o universo corporativo e o ecossistema de inovação capixaba.
Conexões
Almoço
Rodrigo Barbosa recebe seleta ala da imprensa e formadores de opinião nesta quinta-feira (28), para um almoço exclusivo no restaurante Marinato Cucina Italiana, na Praia da Costa. O motivo do encontro é o lançamento oficial do Montê, o novo projeto da Grand Construtora. No charmoso Parque das Castanheiras, o empreendimento boutique já nasce como desejo no mercado imobiliário de luxo.
Produtos sem impostos
Daiani Lavino, presidente da CDL Jovem Vitória, convida a população capixaba a participar da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), na próxima quinta-feira, 28 de maio. A ação reunirá lojas da Praia do Canto e de outras cidades da Grande Vitória com gasolina, medicamentos, óculos, roupas, calçados e diversos produtos vendidos sem o repasse de parte dos tributos. “Mais do que descontos, o DLI é um movimento de conscientização sobre o peso da carga tributária no dia a dia da população”, destaca Daiani.
Saúde
Em Conceição do Castelo
Conceição do Castelo já entra na contagem regressiva para a 5ª edição da Fenecon 2026. E o clima de expectativa começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 27 de maio, com o evento de lançamento da feira, reunindo empresários, lideranças e autoridades no Campos Caxias Castelense Clube. Durante a noite, os realizadores da feira, Cristiano Lopes e Flavio Augusto Cola Rocha, presidente e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo, irão apresentar as novidades da próxima edição, que acontece entre os dias 18 e 21 de junho, agora em novo local: o Campo do Caxias, já que o Parque de Exposições e Eventos Sanfonão está em reforma. A feira se consolida como um dos principais encontros de negócios e desenvolvimento regional do sul capixaba.
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