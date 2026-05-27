Assembleia Legislativa abre exposição "190 Caminhos da Cidadania"; veja fotos

Novo ciclo da indústria capixaba





Clécia Cavalcanti, CEO do Grupo Lamoia, participa do painel “Escala, gestão e o novo ciclo da indústria”, que acontece dentro da programação do Market Makers | Industrial Edition, que irá proporcionar nesta quarta-feira (27), uma tarde de discussões sobre indústria, logística, infraestrutura, capital e os movimentos que impactam diretamente a competitividade e o crescimento da economia no Espírito Santo. Durante o encontro, Clécia irá compartilhar sua experiência à frente de uma das maiores indústrias de sobremesas geladas do país, responsável por marcas como Paletitas, Luigi, Natuca e Icream. Ela divide o debate com diretores do Grupo Estel, da Magazine Luiza e da Vale.

Em Conceição do Castelo





Conceição do Castelo já entra na contagem regressiva para a 5ª edição da Fenecon 2026. E o clima de expectativa começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 27 de maio, com o evento de lançamento da feira, reunindo empresários, lideranças e autoridades no Campos Caxias Castelense Clube. Durante a noite, os realizadores da feira, Cristiano Lopes e Flavio Augusto Cola Rocha, presidente e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo, irão apresentar as novidades da próxima edição, que acontece entre os dias 18 e 21 de junho, agora em novo local: o Campo do Caxias, já que o Parque de Exposições e Eventos Sanfonão está em reforma. A feira se consolida como um dos principais encontros de negócios e desenvolvimento regional do sul capixaba.