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Renata Rasseli

Assembleia Legislativa abre exposição "190 Caminhos da Cidadania"; veja fotos

Vernissage, nesta segunda-feira (25), reuniu autoridades e personalidades do meio cultural e servidores e lotou espaço de 700 m2 no qual documentos antigos e obras artísticas contemporâneas resgatam a história da Ales e do ES

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 03:15

Publicado em 

27 mai 2026 às 03:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Exposição ‘190 Caminhos da Cidadania’
Giuliano Nader, Marcelo Santos, Ricardo Ferraço, Ronaldo Barbosa e Pedro Martins: no vernissage de ‘190 Caminhos da Cidadania’, na Assembleia Legislativa do ES Mônica Zorzanelli

Autoridades e personalidades do meio cultural, servidores e deputados estaduais participaram, na noite desta segunda-feira (25), de vernissage que marcou a abertura da exposição "190 Caminhos da Cidadania", na Assembleia Legislativa (Ales). Com a curadoria de Ronaldo Barbosa, a mostra reúne documentos antigos e obras artísticas contemporâneas que contam  história do Espírito Santo e do  Parlamento estadual.  

Um dos destaques da exposição é a obra “Partida de Arariboia”, de Levino Fânzeres – resgatando o percurso que atravessa quase dois séculos da formação política e social do Estado capixaba.  

A mostra, que faz parte das comemorações dos 190 anos da Ales, fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, até julho. Veja quem prestigiou a abertura da exposição na galeria. 

Em Cannes

A produtora capixaba Katharina Benjamim, fundadora da OCA Productions, esteve em Cannes durante o 79º Festival de Cannes, e marcou presença em evento privado da revista Americana Variety em parceria com o Festival Internacional de Cinema de Glasgow, reunindo importantes nomes da indústria audiovisual internacional. Divulgação

[Jantar beneficente]

Solidariedade à beira-mar

É nesta quarta-feira (27) o tradicional Jantar Além Mar, promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto. O evento deve reunir nomes da sociedade capixaba em uma noite que une gastronomia, encontros e propósito, com renda destinada às ações da instituição que atende crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro.  Em sua quinta edição, a iniciativa já se consolidou como uma importante corrente de solidariedade no calendário social capixaba e reflete o compromisso social do Iate Clube, que se aproxima de seus 80 anos mantendo viva sua atuação em prol da comunidade, do esporte e de causas que transformam vidas.--

Encontro

Charle Nunes, Daniel Resende, Wander Miranda, Renato Cariani, Leon Sayegh e Rachel Maximo
empresariado capixaba e os maiores nomes do mercado fitness e de bem-estar do país se reuniram no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi. O Infinity Day – Encontro de Gigantes, idealizado por Charle Nunes, Daniel Resende e Romias Schmidt, atraiu quase mil pessoas em uma imersão de 12 horas de puro networking, saúde e mentalidade empreendedora. Na foto, os organizadores Charle Nunes e Daniel Resende, o CEO da Enjoy Educação Wander Miranda, o fenômeno digital Renato Cariani, o empresário e CEO da Wellness Club, Leon Sayegh e Rachel Maximo. Bruno Menezes

[ESX+Ibef]

Inovação capixaba

O futuro do trabalho, os impactos da inteligência artificial e a relação entre humanos e máquinas serão o tema do IBEF Innovation + ESX Collab, que acontece no próximo dia 2 de junho, às 15 horas, na Casa Vilani, em Vitória. A iniciativa é promovida pelo IBEF-ES em parceria com o ESX e o Sebrae/ES e integra a programação comemorativa dos 40 anos da entidade. O destaque do encontro será a palestra de Ricardo Cappra, cientista de dados e fundador do Cappra Institute, que abordará o tema “Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas”. A diretora executiva de operações do IBEF-ES, Francis Ferrari, destaca que o evento aproxima ainda mais o universo corporativo e o ecossistema de inovação capixaba.

Conexões

Tati Chagas e Bárbara Rampon
A fonoaudióloga Tati Chagas, referência no tratamento do desenvolvimento infantil, especialmente em casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cumpriu agenda em Vitória na última semana, fortalecendo conexões com profissionais da área da saúde e do neurodesenvolvimento. Entre os encontros, esteve com a psicóloga Bárbara Rampon, especialista em Transtornos do Neurodesenvolvimento e TEA. A visita reforça a troca de experiências e a integração entre profissionais que atuam no cuidado multidisciplinar de crianças e famílias. Divulgação

Almoço

 

Rodrigo Barbosa recebe seleta ala da imprensa e formadores de opinião nesta quinta-feira (28), para um almoço exclusivo no restaurante Marinato Cucina Italiana, na Praia da Costa. O motivo do encontro é o lançamento oficial do Montê, o novo projeto da Grand Construtora. No charmoso Parque das Castanheiras, o empreendimento boutique já nasce como desejo no mercado imobiliário de luxo.


Produtos sem impostos


Daiani Lavino, presidente da CDL Jovem Vitória, convida a população capixaba a participar da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), na próxima quinta-feira, 28 de maio. A ação reunirá lojas da Praia do Canto e de outras cidades da Grande Vitória com gasolina, medicamentos, óculos, roupas, calçados e diversos produtos vendidos sem o repasse de parte dos tributos. “Mais do que descontos, o DLI é um movimento de conscientização sobre o peso da carga tributária no dia a dia da população”, destaca Daiani.


Saúde


Nesta quinta-feira (28), às 19h, a Exacta Farma promove no Barlavento, em Vitória, um encontro exclusivo para profissionais de saúde voltado para atualizações em saúde metabólica, diretrizes regulatórias e segurança jurídica no setor. O evento contará com a presença do Dr. Lucas Alvarez, especialista em Medicina Ortomolecular pela ABMO e médico do SAF Botafogo Futebol e Regatas, e de Leonardo Maciel, advogado especialista em Direito Médico, Anvisa e Direito Regulatório Sanitário. Eles apresentarão orientações legais e técnicas fundamentais para a prestação de serviços de saúde em consonância com as exigências dos órgãos reguladores.

Novo ciclo da indústria capixaba

Clécia Cavalcanti, CEO do Grupo Lamoia, participa do painel “Escala, gestão e o novo ciclo da indústria”, que acontece dentro da programação do Market Makers | Industrial Edition, que irá proporcionar nesta quarta-feira (27), uma tarde de discussões sobre indústria, logística, infraestrutura, capital e os movimentos que impactam diretamente a competitividade e o crescimento da economia no Espírito Santo. Durante o encontro, Clécia irá compartilhar sua experiência à frente de uma das maiores indústrias de sobremesas geladas do país, responsável por marcas como Paletitas, Luigi, Natuca e Icream. Ela divide o debate com diretores do Grupo Estel, da Magazine Luiza e da Vale.


Em Conceição do Castelo


Conceição do Castelo já entra na contagem regressiva para a 5ª edição da Fenecon 2026. E o clima de expectativa começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 27 de maio, com o evento de lançamento da feira, reunindo empresários, lideranças e autoridades no Campos Caxias Castelense Clube. Durante a noite, os realizadores da feira, Cristiano Lopes e Flavio Augusto Cola Rocha, presidente e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo, irão apresentar as novidades da próxima edição, que acontece entre os dias 18 e 21 de junho, agora em novo local: o Campo do Caxias, já que o Parque de Exposições e Eventos Sanfonão está em reforma. A feira se consolida como um dos principais encontros de negócios e desenvolvimento regional do sul capixaba. 

Fórum

Casemiro Alves Ramos Junior, presidente da Mediatorie, Leonardo Luiz Oliveira dos Santos, coordenador comercial da Mediatorie, e Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie

A Mediatorie marcou presença no 22º Fórum Empresarial Unimed Vitória, evento que promove conexão, aprendizado e networking no setor de Saúde do Espírito Santo. Com a participação do time, a administradora de benefícios reforça o valor que acredita: crescer junto com os parceiros é o caminho. Na foto,  Casemiro Alves Ramos Junior, presidente da Mediatorie, Leonardo Luiz Oliveira dos Santos, coordenador comercial da Mediatorie, e Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie.

 Divulgação

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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