A história da água que foi pelo ralo há meses em Cariacica

O nome da via pública sugere aristocracia, mas a realidade é bem menos nobre e acaba prejudicando o povo, que - mais uma vez - paga a conta. Moradores da Rua Barão de Monjardim, em Bela Aurora, Cariacica, conviviam há pelo menos oito meses com uma água que brotava do chão e corria livremente pela via de paralelepípedos.





Quem passava por lá relatava ser água de nascente, talvez uma forma singela de a natureza mostrar sua exuberância. Antes fosse. O que começou como um pequeno vazamento, registrado em setembro do ano passado pelo Google Maps, transformou-se em um buraco incômodo na via.





Com o escoamento constante, os meios-fios foram cobertos por lodo, criando uma espécie de irrigação involuntária para o mato que cresce em meio ao cenário urbano.