Como a IA redesenha empresas e redefine o capitalismo corporativo

O quarto ponto é particularmente relevante para investidores e conselhos de administração: o impacto da IA nos custos aparece em lugares inesperados. Não se trata apenas de redução de folha de pagamento ou automação de atendimento. O efeito é sistêmico.





A IA reduz fricções invisíveis: retrabalho, erro operacional, desperdício de tempo, baixa eficiência decisória, falhas de comunicação, gargalos analíticos e ineficiências gerenciais que, historicamente, eram consideradas inerentes às grandes organizações.





O quinto aprendizado talvez seja o mais desconfortável para o mundo corporativo tradicional: não existe mais a lógica clássica de aprovar inovação apenas com ROI previamente comprovado. Nenhum executivo do painel apresentou um cálculo fechado antes de começar suas iniciativas em IA. A lógica dominante passou a ser outra: testar rapidamente, aprender rápido e escalar o que funciona.





Isso muda inclusive o papel da liderança. O risco agora não é errar na implementação. O maior risco é esperar demais. A divisão que começa a surgir no mercado é entre empresas que já estão experimentando IA em escala e aquelas que ainda aguardam certezas definitivas antes de agir.





Essa percepção ficou ainda mais forte na entrevista que fiz com Alexandre Zolko, fundador da CRMBonus. Sua análise traz um ponto que muitos executivos ainda evitam discutir abertamente: o impacto social da IA sobre emprego, renda e organização econômica.





Segundo ele, muitas empresas já poderiam operar de forma drasticamente mais enxuta. O problema é que a sociedade talvez ainda não esteja preparada para as consequências dessa transição. O debate não é mais tecnológico. É econômico e social.





Zolko descreve a evolução da IA em cinco fases. A primeira é o uso como ferramenta de pesquisa — substituir mecanismos tradicionais de busca por modelos conversacionais. A segunda é o surgimento de agentes inteligentes atuando como assistentes individuais. A terceira fase representa um salto mais profundo: agentes organizados em estruturas corporativas virtuais, interagindo entre si como áreas e departamentos de uma empresa.





Na quarta fase, esses agentes passam a tomar decisões gerenciais de forma autônoma. E a quinta, já iniciada em algumas poucas empresas, é a automação tática avançada, em que sistemas inteiros operam praticamente sem intervenção humana constante.





Esse cenário ilustra o relato que ouvi do presidente de uma companhia aérea: reuniões do conselho da empresa já contam com agentes de IA participando das discussões, oferecendo análises e recomendações em tempo real com base no conteúdo debatido.





O fato de isso já estar acontecendo mostra o quão rapidamente a fronteira entre apoio analítico e tomada de decisão está sendo redefinida.